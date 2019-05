Le Don Quichotte du Nouveau Monde

Don Quichotte est de retour. Sous des airs de ménestrel, Jean Leloup se pose en redresseur de torts. Dans son nouveau CD, il dit la vérité toute crue. Il ose chanter que, dans la société actuelle, la priorité va trop à l’argent, qu’il y a trop de business, trop de flashs et trop de mensonges. À son apparition à la télévision l’autre soir, il était coiffé d’un beau chapeau à la Sherlock Holmes. Avec cette coiffe, il me donnait l’impression de vouloir séquestrer la bêtise.

Accompagné de sa guitare, qu’il chevauchait avec ses doigts comme Don Quichotte chevauchait son vaillant cheval, Rossinante. L’association que je fais avec notre chanteur bien-aimé et ces personnages de notre imaginaire collectif n’est pas un hasard. Avec son nom d’artiste, Leloup cherche à débusquer la bête qui est en nous. Mais son action est remplie de bienveillance, car Leloup est un doux qui veut se faire aimer de nous tous. Plus je l’observe, plus je suis porté à le comparer à un comédien jouant le rôle de sa vie dans une pièce de Molière. Comme le grand auteur, il a compris que notre nature est invariable à travers les siècles. Il utilise l’humour et la satire pour dénoncer notre goût inné pour le pouvoir et notre envie irrésistible d’être conquérant, ce qui est trop souvent notre pain quotidien. Il est un grand Don Quichotte sensible et tendre, mais sans compromis dans sa quête du bonheur à travers son armure. Mais, comme Jacques Brel, Leloup n’a que l’amour pour faire face aux canons.

Michel Houle

Québec, le 20 mai 2019

Nous sommes tous complices…

La présentation du représentant de Desjardins le 13 mai en fin de commission parlementaire nous a fait encore voir plus clairement les impacts de la déréglementation, base du projet de loi 17, et le fait de détruire toute une industrie (taxis) au Québec pour permettre l’entrée d’un nouveau joueur dont les gros déficits sont connus et qui peut être appelé à monter ses tarifs ou à baisser ses salaires pour fonctionner. Un gros joueur, suivi par d’autres joueurs semblables, dont les impacts n’ont pas été étudiés à date, avec tous les risques courus !

Cela ne nous fait-il pas réfléchir à ce que nous sommes en train de faire ? Détruire une industrie québécoise, qui était en train de se moderniser et qui créait des emplois. Le projet de loi ne peut-il pas être revu sur la base de tous les témoignages entendus, entre autres de plusieurs chauffeurs de taxi et d’intermédiaires, par exemple Taxi Para-adapté et sa vision de ce qui peut être fait aujourd’hui et demain ? Non, tout sera aboli ! Comment les Québécois peuvent-ils accepter de voir et d’entendre cela ? Et que dire de toutes les menaces qui planent pour le transport des personnes handicapées qui ont gagné des acquis et qui peuvent tous les perdre ? Et que dire de la présentation de Lyft, où on a vu qu’on ne respecte même pas la langue majoritaire du Québec pour nous montrer modernes et ouverts au progrès ?

Quel sera le prix à payer pour ce projet de loi improvisé ? Nous sommes tous complices si nous laissons nos députés voter un tel projet de loi. Si nous laissons un ministre trop empressé user de ses pouvoirs pour nous amoindrir comme peuple distinct en Amérique du Nord ? Il n’y a que les êtres humains pour se faire du mal entre eux.

France Croteau

Sherbrooke, le 13 mai 2019