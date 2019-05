Journée pourtant verte

Le 22 mai, depuis l’an 2000, est considéré par l’ONU comme la Journée internationale de la diversité biologique. Pendant qu’en Alberta on mise sur des ressources qui fragilisent la planète, ailleurs on célèbre « notre biodiversité, notre nourriture, notre santé » — c’est le thème choisi par l’ONU pour 2019.

Le thème cette année « vise à exploiter les connaissances et à sensibiliser davantage à la dépendance de nos systèmes alimentaires ». Dans un sens, les Nations unies tentent ainsi de nous pousser à atteindre des objectifs de développement durable, tels que, selon les documents mis en ligne, la restauration des écosystèmes et une eau plus propre.