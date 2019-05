Cannes: l’heure du festival

Le Festival de Cannes, 72 ans, démarre avec la projection de The Dead Don’t Die, film de zombies de Jim Jarmusch. La présentation du Xavier Dolan nouveau, Matthias et Maxime, en compétition officielle, n’est prévue qu’en deuxième semaine. Choisi pour ouvrir la sélection Un certain regard, La femme de mon frère, de Monia Chokri, est au programme dès demain.

Notre journaliste Odile Tremblay sera une fois de plus les yeux et les oreilles du Devoir sur la croisette. On pourra lire ses reportages au rythme de la progression du festival.