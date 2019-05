Quoi surveiller cette fin de semaine ?

34e Artis

La télé québécoise se déroule un tapis rouge, dimanche, avec la présentation du gala Artis, 34e mouture. Diffusée sur les ondes de TVA, la cérémonie honore les animateurs et acteurs du petit écran.

Treize prix sont distribués. Parmi les émissions les plus citées, notons District 31, Boomerang et Les Pays d’en haut. L’animation a été confiée au duo formé par Marie-Pier Morin et Jean-Philippe Dion.