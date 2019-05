Résultats électoraux en Afrique du Sud

L’Afrique du Sud connaîtra aujourd’hui l’issue des élections tenues mercredi. Le Congrès national africain (ANC), au pouvoir de manière ininterrompue depuis 1994 et la fin de l’apartheid, est favori pour sortir vainqueur.

La population, qui a voté massivement, devait choisir comme président entre le candidat sortant Cyril Ramaphosa (ANC), au pouvoir depuis un an, et ses deux principaux rivaux, Mmusi Maimane, de l’Alliance démocratique, et Julius Malema, du parti Combattants pour la liberté économique.