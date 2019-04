Une supervision indue pour les «superinfirmières»

J’ai été choqué d’apprendre, dans un article du Devoir, que la rémunération des médecins pour la supervision des infirmières praticiennes spécialisées dépassera le salaire médian des Québécois et même le salaire des IPS se trouvant dans les six premiers échelons salariaux. Quel genre de supervision peut exiger une telle rémunération ?

Dans d’autres circonstances, ce modèle d’affaires très lucratif dans lequel un tiers impose un service afin de résoudre un problème inexistant s’appellerait un « racket de protection ». Or, dans ce cas-ci, cette forme d’extorsion fait deux victimes. L’infirmière hautement spécialisée à qui l’on impose une supervision dont elle n’a pas besoin. Et le citoyen, qui, en raison de la rémunération exponentielle des médecins, se voit privé de services dans des sphères qui touchent directement les déterminants sociaux de la santé : éducation, logement abordable, soins en santé mentale. Je ne peux faire autrement que d’y voir deux choses. D’une part, une absence de jugement ou d’épine dorsale de la part du gouvernement et de l’administration de la santé. D’autre part, un manque total de sens moral de la part des médecins et des associations qui les représentent.

Frédéric Julien

Gatineau, le 25 avril 2019

L’ami sournois

Les pétrolières voient poindre à l’horizon la fin de l’automobile à essence. Ce n’est pas grave ! Futées comme toujours, elles nous refilent depuis longtemps leur pétrole sous forme de plastique. Essayez, par exemple, d’aller à l’épicerie sans en ressortir avec un assortiment varié d’emballages en styromousse, polystyrène, polythène, Saran Wrap, plastique à usage unique, et j’en oublie sans doute. Même le bon vieux concombre et le modeste navet luisent fièrement dans leur emballage high-tech. Et pendant que les braves citoyens remplissent religieusement leurs bacs de récupération, notre bon ami le plastique, si pratique, si attrayant, se dirige tout doucement vers la mer qu’il empoisonnera avec les habitants qu’elle contient.

Bonne nouvelle au milieu de tout ce gâchis : la mairesse de Montréal, Valérie Plante, vient de nous annoncer que la Ville mettra sur pied une réglementation pour lutter contre cet empoisonnement collectif. Dans l’apathie générale du monde politique face à la catastrophe environnementale qui approche chaque jour un peu plus, cela fait du bien à entendre.

Espérons que cette nouvelle guérira de sa myopie somnolente le premier ministre François Legault afin qu’il puisse enfin « regarder ses deux garçons dans les yeux ». On se demande, d’ailleurs, si dans son esprit le rôle d’un politicien consiste surtout à gérer les catastrophes plutôt qu’à les prévenir.

Yves Beauchemin, écrivain

Longueuil, le 26 avril 2019

Joe Biden, un choix erroné

Si le Parti démocrate choisit le candidat Joe Biden pour le représenter lors de la prochaine présidentielle aux États-Unis, même s’il mène dans les sondages, il fera la même erreur qu’en 2016, quand il a choisi Hillary Clinton, et perdra contre Donald Trump et le Parti républicain. Pourquoi ?

Nous traversons une période en Occident où les antisystèmes ont le vent en poupe. Or, que représente Biden, 76 ans, qui a été sénateur pendant 36 ans, vice-président pendant 8 ans, et qui en est à sa troisième campagne présidentielle, si ce n’est le système établi par excellence ?

Sylvio Le Blanc

Montréal, le 26 avril 2019