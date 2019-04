Un million d’espèces menacées d’extinction

Photo: Alcide D'Orbigny Museum

Paris — L’homme dépend de la nature mais la détruit méthodiquement : jusqu’à un million d’espèces animales et végétales pourraient être menacées d’extinction, dont beaucoup « dans les prochaines décennies », selon un projet de rapport de l’ONU sur la biodiversité, obtenu par l’AFP. Eau potable, forêts qui absorbent le CO2, insectes pollinisateurs nécessaires aux cultures, poissons… La plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) va se réunir du 29 avril au 4 mai à Paris pour adopter la première évaluation mondiale des écosystèmes depuis près de 15 ans. L’état des lieux de la biodiversité devrait être aussi inquiétant que les prévisions sur le changement climatique.