Quand le symbole religieux est vu comme une menace

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

De retour de Toulouse, en France, où elle participait à un colloque sur la laïcité, Solange Lefebvre, professeure à l’Institut des études religieuses et titulaire de la Chaire en gestion de la diversité culturelle et religieuse, revient sur le projet de loi 21 déposé le mois dernier par le gouvernement Legault. Selon elle, l’application de ce texte, qui interdit le port de signes religieux à certaines personnes en position d’autorité, ouvrirait une boîte de Pandore. Propos recueillis par notre collaboratrice spéciale Hélène Roulot-Ganzmann.

La commission Bouchard-Taylor, dix ans plus tard… Succès ou échec? Succès parce qu’elle aura permis de travailler l’opinion sur des questions difficiles, estime Solange Lefebvre. Depuis dix ans, les gens discutent de laïcité, ils se positionnent et ont plus de connaissances. « Or, dans un contexte de forte migration, de changement démographique avec une population qui vieillit, et de montée de l’extrême droite, la question de la laïcité et de la place des religions dans la société doit être débattue », croit-elle. Succès également parce que le rapport a été lu et apprécié par de nombreux intellectuels partout dans le monde, notamment pour sa position sur les accommodements raisonnables. L’interdiction de la prière dans les assemblées municipales peut également lui être, au moins en partie, attribuée.

Mais échec cependant, car son mandat était trop large et qu’il est difficile d’en évaluer les retombées. Certes en matière de politiques migratoires ou encore dans le dossier de la reconnaissance des diplômes notamment, les conclusions du rapport ont été suivies, mais il semblerait que les décisions prises étaient déjà dans les tuyaux dans les ministères concernés. « Il est très difficile de savoir ce qui est attribuable à la commission Bouchard-Taylor, insiste Mme Lefebvre. Mais ce qui est certain, c’est qu’en interdisant le port de signes religieux à certains fonctionnaires en situation d’autorité, le projet de loi 21 sur la laïcité scelle d’une certaine façon, l’échec de cet exercice. Certes, MM. Bouchard et Taylor l’évoquaient, mais avec plusieurs limites qui volent ici en éclat. »

: On peut remonter à la fin des années 1990. À l’époque, je faisais ma thèse sur la sécularisation et je me suis rendu compte qu’on parlait très peu de laïcité dans les textes. Et puis, est arrivé le débat sur la religion à l’école en 1999, suivi d’une commission parlementaire qui a déposé son rapport en 2000… sur le bureau de François Legault , qui était ministre de l’Éducation nationale du gouvernement péquiste de l’époque.Le rapport mettait en avant, pour la première fois, le principe de laïcité ouverte, qui consiste à garantir une protection ample, mais raisonnable, de la liberté de conscience. C’est finalement avec la commission Bouchard-Taylor, il y a dix ans, que l’on commence vraiment à débattre de laïcité. Depuis, tout le monde donne son avis, dans un contexte d’anxiété commune vis-à-vis de l’islam.Le projet de loi se focalise sur le port des signes religieux. C’était certes une recommandation du rapport de la commission Bouchard-Taylor, mais, d’une part, il va beaucoup plus loin que ce qui était proposé, et d’autre part, il s’agissait d’une recommandation parmi des dizaines d’autres. Ce n’est pas très étonnant, tout le monde se focalise sur cette symbolique, l’opinion publique, les médias, les acteurs publics.Or de quoi parle-t-on réellement ? Qui vise-t-on ? Ce ne sont pas les chrétiens et les juifs qui vont en pâtir le plus, mais bien les musulmans. Aujourd’hui, ce ne sont pas les religieuses catholiques qui se font agresser verbalement dans la rue.Il y a, même parmi certains intellectuels musulmans, une peur de l’islam politique qui instrumentaliserait les codes vestimentaires pour s’imposer. C’est un fait, ça existe, il est inutile de le nier. Mais comme tout phénomène, il se développe ensuite de manière complexe.Lorsque l’on regarde aujourd’hui les enquêtes sociologiques qui portent sur les raisons pour lesquelles les hommes et les femmes vont adopter un code vestimentaire, on ne peut pas conclure uniquement à une sorte de cheval de Troie. Les raisons sont plus élaborées, surtout en contexte migratoire. Les gens veulent préserver une culture, une tradition. Ils font une sorte de travail de mémoire. Or, dans les yeux de certains, le port d’un symbole religieux est lu comme du prosélytisme.Ce projet de loi va complètement à l’encontre du concept de laïcité tel qu’il est compris ailleurs en Amérique du Nord. Chez les Anglo-Saxons, le symbole religieux est quelque chose de positif. Le contexte américain accorde plus d’importance aux droits de l’individu et à sa liberté de conscience et de religion contre la majorité, contre une certaine idée de la nation et contre le groupe religieux lui-même.En France, le symbole est perçu comme une menace. La laïcité est vue comme la sauvegarde d’un espace qui échappe à tout endoctrinement religieux. Et c’est cette conception qui influence le Québec actuellement.Du point de vue de son électorat, peut-être pas. Il y a des gens qui se disent qu’enfin, on a élu un gouvernement qui prend des décisions. Le problème, c’est que c’est sans fin. Il y a des gens qui aujourd’hui se rallient à ce texte, mais qui ensuite vont demander plus.La France a commencé par interdire les symboles religieux pour tous ses fonctionnaires et a continué ensuite avec les élèves. Il y a déjà des gens qui poussent vers ça au Québec. Mais est-ce que ça a réglé le problème en France ? Pas sûr. En revanche, la France est vue sur la scène internationale comme très restrictive en matière de liberté religieuse. Le Québec pourrait bien se retrouver avec une image similaire.Il y a des dossiers sur lesquels il faudrait se pencher. Il y a des parents qui demandent à ce que leurs enfants soient exemptés de cours de musique en raison de leurs convictions. Je ne crois pas que ce soit souhaitable. On aurait également tout intérêt à aménager des espaces de dialogue, des milieux de vie qui favorisent la discussion et évitent le repli identitaire. Axer nos politiques sur l’éducation, sur la promotion de valeurs communes, plutôt que sur l’interdiction.