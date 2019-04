Macron : la cathédrale Notre-Dame rebâtie «d’ici cinq années»

Réaction du premier ministre François Legault François Legault a réagi positivement à l'allocution du président Macron, affirmant que, « évidemment, si le Québec peut apporter une contribution, on est plus qu'ouverts. »

Le président français Emmanuel Macron se donne cinq ans pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, endommagée lundi par un incendie.Dans une adresse à la nation diffusée en soirée, M. Macron a indiqué qu’il était essentiel de suspendre la politique pour un moment, afin de prendre le temps de se souvenir des événements des dernières heures.Il a salué le travail des pompiers, des policiers, du personnel soignant, mais aussi des journalistes et des photographes qui ont pu montrer la tragédie au monde entier.« Ce que nous avons vu, cette nuit, ensemble à Paris, c’est cette capacité de nous mobiliser, nous unir. »M. Macron a rappelé qu’au cours de l’histoire du pays, beaucoup de ce qui a été bâti a aussi été détruit, mais que chaque fois, on a reconstruit.« Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore, et je veux que cela soit achevé d’ici cinq années. Nous le pouvons », a-t-il assuré.Le président a indiqué qu’après le temps de l’épreuve, viendra le temps de la réflexion, puis de l’action.« Mais ne les mélangeons pas. Ne nous laissons pas prendre au piège de la hâte », a-t-il prévenu.Emmanuel Macron avait dû reporter un discours télévisé dans lequel il devait être question de la crise des « gilets jaunes », après l’annonce de l’incendie à Notre-Dame. Le président français estime que le retour à ces questions se fera en temps et lieu.« Je sais en quelque sorte l’espèce de fausse impatience qui voudrait qu’il faille réagir à chaque instant, pouvoir dire les annonces qui étaient prévues à telle date, comme si être à la tête d’un pays n’était qu’administrer des choses et ne pas être conscient de notre histoire, du temps, des femmes et des hommes. »Il croit qu’il revient au peuple français de changer cette catastrophe en occasion de devenir collectivement meilleur.