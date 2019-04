Les Penguins dos au mur

Pittsburgh — Les Islanders de New York ne sont plus qu’à une victoire de gagner seulement une deuxième série en un quart de siècle. Jordan Eberle a touché la cible dans un troisième match d’affilée, Robin Lehner a repoussé 25 tirs et les Islanders ont défait les Penguins de Pittsburgh 4-1, dimanche, pour prendre les devants 3-0 dans leur série de premier tour de l’Association de l’Est. Brock Nelson a ajouté son deuxième but des séries et Leo Komarov a marqué un premier but en séries pour les Islanders. Après avoir dominé la LNH en accordant seulement 196 buts en saison régulière, les Islanders ont limité les Penguins à cinq buts lors des trois premiers matchs de la série. Les Penguins devront remporter le match no 4 mardi pour éviter de subir un premier balayage depuis leur finale de l’Est en 2013 contre les Bruins de Boston.