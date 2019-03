Un incendie force l’évacuation à l’aéroport Pearson de Toronto

Photo: James Agnew La Presse canadienne

Un incendie à l’aéroport le plus achalandé du Canada a entraîné des annulations, des retards, et fait deux blessés. L’incendie, dont on ignore la cause pour l'instant, s’est déclaré dimanche soir dans le terminal 1 de l’aéroport international Pearson de Toronto. Selon les responsables de l’aéroport, les passagers ont été rapidement évacués de la zone touchée. Vers 22 h, les autorités de l’aéroport ont annoncé que les vols internationaux en partance et en provenance du terminal 1 avaient repris. Toutefois, l’aéroport a annoncé que tous les vols à destination des États-Unis devant partir du terminal 1 avaient été annulés.