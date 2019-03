Malaise, animosité, haine des francos ?

C’est une question que je me pose de plus en plus souvent face à un des deux autres peuples fondateurs du pays qu’on appelle le Canada. Je me sens, comme francophone, très souvent incompris, isolé, bafoué par la majorité anglophone. Et beaucoup de nouveaux Canadiens adoptent cette mentalité de la majorité. De là à vouloir un pays afin de pouvoir exercer un contrôle complet de nos institutions, afin que le gouvernement québécois puisse gouverner en prenant des décisions éclairées sans devoir se mettre continuellement à genoux et tendre la main pour obtenir l’aumône de « nos bons amis » d’Ottawa.

Alors que la loi le permettait, comment se fait-il que l’ancienne ministre de la Justice, au fédéral, n’ait voulu qu’aller en procès contre SNC-Lavalin, plutôt que d’utiliser la clause autorisant une entente à l’amiable ? Pour faire disparaître un fleuron de l’économie québécoise ? Son refus est un témoignage éloquent de l’attitude des anglophones envers le Québec ! Quand cesserons-nous de courber l’échine et nous assumerons-nous comme peuple dans un pays qui grandira, enfin, selon nos aspirations ?

Malheureusement, nous avons cessé de rêver. Nous préférons tendre la main pour recueillir quelques miettes.

Philippe Roy

Gatineau, le 7 mars 2019

Comprendre à 64 %

Sitôt le dernier rapport du Conseil supérieur de l’éducation déposé le 27 février dernier, sitôt il était envoyé à la déchiqueteuse par le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge. Il est vrai que le sujet de l’évaluation des apprentissages suscite depuis toujours les passions et les braquages, mais pourquoi rejeter du revers de la main une proposition qui est pourtant tout à fait en phase avec les programmes actuels ?

Car que propose en fait le CSE dans son rapport concernant l’évaluation et les bulletins ? De façon générale, le Conseil recommande de revenir à ce qui était pertinent et logique de faire lorsque la Réforme (ou Renouveau pédagogique) a été mise en place au début des années 2000, c’est-à-dire une évaluation critériée, fondée sur des indices précis et détaillés, plutôt qu’une évaluation chiffrée. Parce qu’en effet, dans une logique de développement de compétences, que veulent dire des pourcentages ? Que disent 62 % ou 87 % à un élève — et à ses parents, ceux pour qui sont d’abord produits les bulletins — quant à sa maîtrise en lecture, en écriture, en communication orale ? Est-ce que cela le renseigne sur ses forces et ses faiblesses ? Que nous apprennent ces chiffres sur ce qu’il comprend et ne comprend pas ? Peut-on être compétent à 62 % ou à 87 % ?

Ceux qui poussent des cris d’orfraie en enjoignant de façon méprisante aux membres du CSE de « retourner dans leur tanière », prétendant qu’il s’agit d’une « lubie », devraient s’interroger sur la véritable portée des notes et des moyennes sur l’apprentissage des élèves et sur leur motivation à se rendre en classe. Comme le mentionne le CSE dans son rapport, les notes « contribuent à véhiculer une vision techniciste et comptable de l’évaluation » et les moyennes ne servent qu’à comparer les élèves entre eux, sans informer qui que ce soit sur ce qu’il y a à améliorer, à conserver, à retravailler ou à ne pas répéter. Qui plus est, cette course aux notes — et aux évaluations — fait en sorte que l’enseignement se fait trop souvent en fonction de l’examen à venir plutôt qu’en fonction des apprentissages à effectuer. En somme, les élèves travaillent pour avoir de bonnes notes aux évaluations, avec toute l’anxiété que cela implique, plutôt que pour apprendre. On perd ici de vue le but premier de l’école et les finalités de l’évaluation.

« La scolarité devrait être vue comme un marathon à terminer et non comme un sprint à remporter », mentionne le CSE dans son rapport. M. Roberge, comme ceux qui tirent à boulets rouges sur les membres du CSE, devrait savoir le reconnaître.

Véronique Déméo Coulombe, enseignante au secondaire et maman d’une enfant au primaire, et Suzanne Richard, chargée de cours à la formation des maîtres et à la formation continue

Le 4 mars 2019