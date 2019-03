Santé Canada, vraiment?

Je ne suis pas un spécialiste du glyphosate, mais plutôt un observateur qui n’aime pas ce qu’il voit dans l’usage du Roundup en agriculture. La compagnie Bayer, longtemps associée aux remèdes pharmaceutiques, est-elle passée dans le camp adverse responsable de maladies, en faisant l’acquisition de Monsanto, propriétaire de la marque Roundup, cet herbicide controversé ?

Pourquoi le monde scientifique est-il divisé sur la question de l’utilisation du glyphosate comme désherbant ? Si certains chercheurs, souvent à la solde de l’industrie des herbicides, nient le potentiel de dangerosité de ce produit sur la santé et l’environnement, d’autres affirment le contraire en se basant sur des études indépendantes. Certains pays, comme la France, se sont montrés prudents face à ces herbicides en restreignant l’homologation de ces produits à cinq ans. Quant à lui, le Canada sous la gouverne de son agence de santé, a ouvert les vannes pour une durée de quinze ans. Par principe de précaution et comme il n’y a pas de fumée sans feu, Santé Canada n’aurait-il pas dû se méfier de Monsanto qui finance des recherches en inondant le monde scientifique pour éteindre les feux ?

Là où le bât blesse encore plus, c’est lorsque l’on apprend que des agriculteurs utiliseraient le Roundup en le pulvérisant sur des champs de céréales pour faciliter la récolte juste avant la moisson. Le glyphosate serait épandu sur une récolte presque mûre, forçant la plante à concentrer toute son énergie sur les graines affectées par le produit. N’oublions pas que ces mêmes graines seront à terme transformées en farine pour la fabrication du pain, des pâtisseries, des pâtes sèches et autres aliments que nous consommons quotidiennement.

Ces comportements sont nuisibles à la santé et à l’environnement. Santé Canada ne devrait-il pas se pencher sur cette question, puisqu’il en va justement de la santé des Canadiens ?

Marcel Perron

Neuville, le 2 mars 2019



Université Facebook

Il existe une université avec des campus à la grandeur de la planète, qui n’exige aucun examen d’admission ni de présélection, et dont chaque étudiant peut également devenir professeur émérite en quelques jours. Cette institution révolutionnaire et accessible à tous de par sa gratuité, forme des millions de cerveaux dans tous les domaines de la connaissance humaine en quelques clics : c’est l’Université Facebook (UF).

Par exemple, les découvertes que les humains avaient réalisées depuis des millénaires ont été balayées en quelques jours lorsque de savants professeurs de l’UF ont décrété que notre planète était plate, et non ronde comme on nous l’avait démontré depuis des siècles. Depuis plus de 150 ans, la science officielle recommandait l’administration de vaccins pour prévenir des maladies contagieuses qui, auparavant, faisaient des ravages parmi la population. Grâce aux éminents médecins spontanés formés à l’UF, nous savons maintenant que ces vaccins sont extrêmement dangereux et qu’il vaut mieux les éviter à tout prix. Toujours dans le domaine de la santé, nous apprenions que les céréales pour bébés produisent des miracles pour augmenter en quelques minutes le taux de fer sanguin avant un don de sang. Cette nouvelle vient détruire toutes les études antérieures qui statuaient que le fer d’origine végétale, très différent de celui des humains, n’était que très peu absorbé (1 % à 5 %) par notre système.

L’UF, c’est à la fois l’Université des Fake News, l’Université de la Fantaisie et l’Université de la Folie. N’en déplaise aux savants de l’UF, je continue d’admirer les levers et les couchers d’un soleil rond comme ma Terre, je suis assidue aux campagnes de vaccination annuelle pour me garder en santé quand des tas de gens autour de moi sont malades, et je consomme plusieurs repas de foie de porc pour augmenter mon taux d’hémoglobine avant un don à Héma-Québec. Comme je fais partie des aînés de notre société, je reste fidèle aux enseignements de mon alma mater, pour mon bien-être et celui de mes semblables. Je laisse à d’autres le (dé)plaisir d’étudier à l’UF !

Annette Côté, B. Sc., M. Sc. (nutrition en santé communautaire) Diplômée de l’Université Laval

Le 28 février 2019