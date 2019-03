Jody, Justin et SNC-Lavalin

Beaucoup d’entre nous connaissent Noam Chomsky, sinon comme linguiste, du moins comme pourfendeur des grands privilégiés de nos sociétés toujours de plus en plus choyés par nos représentants au pouvoir depuis des décennies. Cet homme nous a apporté, en linguistique, deux concepts de base que nous pouvons utiliser dans de nombreux domaines : la structure de surface (le contour, la forme, l’apparence des choses) et la structure profonde (le noyau, le coeur, l’essence de ces mêmes choses). Le conflit latent depuis plusieurs jours entre M. Trudeau et Mme Wilson-Raybould et surtout le show présenté cet après-midi ne nous montrent que la surface du problème. Mais qu’est-ce qui est le plus important ? Qu’est-ce qui est au coeur du problème, sinon la protection de milliers et de milliers d’emplois de chez nous et d’ailleurs ? Et tant qu’on se laissera, comme peuple, dicter par « les autres » ce qu’on doit faire, nos genoux fléchiront de plus en plus. Et jusqu’à quand ?

Jacques Gagné

Repentigny, le 27 février 2019

La Montréalaise, l’accessoire indispensable

Quiconque n’a pas pris une plonge cet hiver sur un trottoir à Montréal, levez le pied gauche ; les autres, avec un bras cassé, restez chez vous. Non mais, avec deux amies poètes, un soir que nous sortions à la Cinémathèque, cette semaine, pour voir le merveilleux documentaire Chronique de La nuit de la poésie 1980, de Jean-Pierre Masse et Jean-Claude Labrecque, présenté dans le cadre des Rendez-vous Québec Cinéma, nous avons réfléchi pour trouver une solution au double danger qui guette constamment les Montréalais par les temps qui courent, c’est-à-dire la noyade dans une flaque d’eau au bord d’un trottoir ou bien la glissade sur la glace d’une intersection à l’autre. Eurêka ! Nous avons trouvé. Il s’agit de la patte de grenouille à crampons. Spécialement conçu pour les conditions hivernales de Montréal, l’indispensable accessoire pourrait se trouver dans toutes les bonnes pharmacies près de chez vous, là où on cherche un ami par exemple, dans le rayon des bandages, et porterait le nom de La Montréalaise. Pour le financement, nous comptons passer prochainement à l’émission Dans l’oeil du dragon. Avec une idée comme celle-là, avec Montréal en tête, il est certain que le succès du produit est assuré. Vivement La Montréalaise, alors, pour l’hiver prochain ! D’ici là, restez chez vous.

Alain Petel

Montréal, le 28 février 2019