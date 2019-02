Accès au système de santé

Madame McCann,

Je vous encourage à persévérer dans votre projet de permettre aux infirmières praticiennes spécialisées de pouvoir effectuer certains diagnostics et d’ouvrir quelque peu l’accès déjà très restreint en première ligne. Ma conjointe et moi avons déménagé de Québec à Montréal il y a presque deux ans et nous attendons toujours d’obtenir l’assignation d’un médecin de famille à Montréal, bien que nous payions nos impôts comme les autres citoyens qui ont accès à un médecin. Il y a là une injustice flagrante au regard de l’accès au système public de santé.

Les positions que nous avons entendues ces derniers jours de la part du Collège des médecins et de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec nous apparaissent anachroniques et décrochées de la réalité quotidienne de nombreux citoyens. Ces positions sont le reflet des traditionnelles revendications corporatistes d’une autre époque, qui n’ont pour fondement que la protection de leurs intérêts et le maintien d’un statu quo indéfendable en 2019. La population est probablement d’accord pour que les médecins soient bien payés, mais elle souhaite qu’ils s’ouvrent un peu plus à la situation actuellement inacceptable pour un trop grand nombre de citoyens québécois.

Madame la Ministre, vous disposez actuellement d’un contexte extrêmement favorable pour réaliser votre projet. Tous les partis à l’Assemblée nationale sont d’accord avec vous, et je crois bien que toute la population vous appuie dans votre volonté de réussir. Enfin, ce serait dommage que les négociations que vous amorcez avec ces lobbies d’une autre époque vous conduisent à accepter un demi-projet qui ne ferait qu’offrir une façade sans réels résultats sur l’accroissement de l’accès à la première ligne des services de santé.

S’il vous plaît, ne vous laissez pas intimider et persévérez, car la population vous soutient. Merci.

Guy Demers, retraité du secteur de l’éducation

Le 19 février 2019

Il faut continuer!

Il est essentiel de consacrer toute l’énergie nécessaire pour éradiquer les épidémies de tuberculose, VIH et paludisme, car plus ou moins 16 millions de vies en dépendent.

Bien que des médicaments et des soins adéquats permettent de prévenir et de traiter ces maladies, le risque de perdre du terrain est réel. Par exemple, pour le traitement des personnes atteintes de tuberculose pharmaco-résistante, l’Organisation mondiale de la santé recommande l’utilisation du plus récent médicament oral, la bédaquiline. Médecins sans frontières, de son côté, réclame que le fournisseur Johnson Johnson cesse de prolonger son monopole sur ce médicament afin de permettre ainsi d’en réduire le prix dans tous les pays à faible revenu et à forte incidence de cette maladie.

Le Fonds mondial, le plus grand bailleur de fonds dans la lutte contre ces trois maladies soutient, quant à lui, les interventions mises en place dans les pays grandement touchés. En janvier, le Fonds mondial a annoncé qu’il cherchait, dans le cadre de la 6e reconstitution des ressources, à recueillir 14 milliards de dollars américains pour répondre aux besoins des prochaines années.

Le Canada investit dans le Fonds mondial depuis sa création en 2002 et c’est un bon choix puisque chaque dollar américain investi se traduirait par 19 $ de retombées sanitaires et économiques. Le gouvernement du Canada doit satisfaire aux besoins et s’engager à verser un milliard de dollars au Fonds mondial pour la période 2020-2022.

Ginette Beauséjour

Laval, le 22 février 2019