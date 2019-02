Suivez en direct la 91e cérémonie des Oscar

Roma, The favourite, A Star is Born, Bohemian Rhapsody ou Vice... Qui sera sacré meilleur film lors de cette 91e cérémonie des Oscar?Hollywood retient son souffle alors que s'amorce cette nouvelle édition très serrée qui pourrait réserver quelques surprises.Au total ce sont 24 statuettes dorées qui seront remises au Dolby Theater à Los Angeles, entre autres dans les catégories meilleur film, meilleure réalisation, meilleur acteur et meilleure actrice ou meilleur scénario original.Nos critiques cinématographiques chevronnés François Lévesque, Odile Tremblay et André Lavoie ont décortiqué l'année cinématographique pour dresser leur palmarès. Nous avons également demandé cette semaine aux lecteurs du Devoir de se prononcer sur la question. Retrouvez ici leur verdict.Et pour enfin connaître les grands gagnants de la soirée, suivez les résultats en direct sur nos plateformes numériques. Tweets by LeDevoir