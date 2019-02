Des Expos au Stade olympique et à leurs frais

Je suis d’accord avec la position de Marc-André Blain exprimée le 20 février dans cette rubrique. Le Stade olympique est bien situé et peut répondre aux les exigences du sport professionnel. Donc, aucune subvention directe ou indirecte ne devrait être accordée aux propriétaires, mais je serais d’accord pour que la Ville et l’État investissent dans le stade lui-même pour le mettre à jour et que les taxes imposées permettent non seulement aux clubs professionnels de survivre, mais au stade de se développer et de devenir un véritable phare du sport montréalais et québécois, comme le recommandait le rapport du comité-conseil de 2012 présidé par Lise Bissonnette. La mise à jour du stade, lancée par la venue éventuelle des Expos, pourrait être cette bougie d’allumage qui permettrait d’attirer d’autres sports professionnels.

Il y a plusieurs années, j’assistais à un match des Expos et le stade m’apparaissait très approprié ; je ne perdais pas la balle de vue… Récemment, j’ai eu honte de parcourir un petit sentier de brousse qui contourne le cinéma et autres bâtiments pour me rendre au stade Saputo assister à un match de l’Impact, à l’ombre du Stade olympique. Sous l’éclairage intense du match, je me surprenais souvent à regarder la structure du Stade olympique enveloppé de noirceur et déplorer cet abandon et laisser-aller coûteux pour tous. Et que dire des investissements dans le stade Molson pour permettre aux Alouettes de jouer dans l’ouest de la ville plutôt qu’au Stade olympique, sous prétexte que les citoyens de l’ouest de la ville n’aiment pas se rendre dans l’est, malgré une sortie de métro dans le stade.

Le sport professionnel est un business. Les propriétaires ne doivent compter que sur eux-mêmes et la qualité de leur produit pour survivre et payer leurs taxes comme les autres. Dans ce cas-ci, si argent public il doit y avoir, ça ne peut être que dans l’infrastructure publique du Stade olympique afin qu’il devienne enfin ce qu’il aurait toujours dû être.

Roger Boileau

Québec, le 20 février 2019

La voie à suivre

Le Canada ne sait quoi faire avec ces dangereux djihadistes canadiens emprisonnés en Irak et en Syrie et qui veulent rentrer au bercail. Eh bien, la Grande-Bretagne leur donne la solution : la déchéance de citoyenneté. Depuis 2010, ce pays a déchu de leur citoyenneté 150 personnes.

Après tout le mal qu’ils ont fait, pourquoi permettre à des djihadistes du groupe État islamique de revenir au Canada quand ils vomissent encore l’Occident et qu’ils seront des bombes à retardement sur notre sol ? Ils ne méritent tout simplement pas la citoyenneté canadienne.

Sylvio Le Blanc

Montréal, le 22 février 2019