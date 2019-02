Absence de silence

Madame Ferraris,

Félicitations pour votre article sur le bruit, ou si vous préférez sur l’absence de silence et de calme (Le Devoir, 18 février 2019). C’est vraiment un problème sous-estimé par les responsables de la santé publique et par les élus du peuple, quel que soit le niveau politique visé.

Dans la partie intitulée « Priorité politique », vous écrivez à propos de la Ville de Montréal et de l’administration de Mme Valérie Plante : « […] la Ville devrait d’ailleurs mettre sur pied un Observatoire du bruit dans un avenir rapproché. »

J’ignore ce que veut dire « avenir rapproché », mais voici ce que nous savons dans Ahuntsic-Cartierville au sujet de cet Observatoire promis lors de l’élection de 2017. Et nous tenons cette information de la bouche de notre mairesse, madame Thuillier, que nos sympathisants ont interrogée lors d’un conseil d’arrondissement le 10 septembre 2018.

Il n’y a aucun calendrier de réalisation concernant un Observatoire du bruit à Montréal. Madame Thuillier a bien élaboré un plan idéal, voir utopique, pour en arriver à la création d’un tel observatoire. Mais lorsqu’une citoyenne lui a demandé, en question complémentaire, quel était le calendrier de réalisation, la réponse est tombée : un tel calendrier n’existe pas.

Alors que ce soit pour promettre un pont, un parc ou un observatoire sur le bruit, si il n’y a pas de calendrier de réalisation, on parle alors d’une chimère.

Pierre Lachapelle, Comité de citoyens Les Pollués de Montréal-Trudeau

Montréal, le 20 février 2019

Une question de principe

L’historienne Russel-Aurore Bouchard, dans un texte publié récemment dans un quotidien, cherche à embrumer le monde en opposant financement d’un registre des armes à feu et celui des programmes sociaux. Seulement, la population n’est pas dupe. Les sondages ne cessent de le répéter : un registre des armes à feu est nécessaire pour un encadrement et un contrôle efficaces. Les corps policiers sont unanimes : les interventions policières seront plus sécuritaires. Pensons juste à ce jeune policier assassiné alors qu’il était en service dans la réserve autochtone de Lac-Simon.

Madame Bouchard, si ce n’est déjà fait, prenez donc connaissance du témoignage émouvant livré, récemment, devant une commission par madame Michèle Audette, une leader autochtone bien connue qui, il y a quelques années, est venue à deux cheveux de s’enlever la vie avec un fusil.

Vos fusils, personne ne vous les confisque ni ne vous demande une cenne pour les faire immatriculer. On veut s’assurer qu’ils ne seront pas des engins de mort entre les mains de déséquilibrés et de détraqués.

Enlevez vos oeillères et conformez-vous à la loi, de grâce. Il est inconcevable qu’une poignée d’individus dont vous êtes la directrice se rebiffe de la sorte pour une question de principe.

Marcel Lapointe

Jonquière, le 20 février 2019