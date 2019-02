Le Devoir a suivi et décortiqué l’année cinématographique sous l’œil avisé d’un trio chevronné. En prévision de la cérémonie des Oscar qui se tiendra dimanche, on a demandé à François Lévesque, Odile Tremblay et André Lavoie de se mouiller en partageant leurs préférences. Et vous, vers quels films vous porteront vos inclinations naturelles?