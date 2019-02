Lettre à mon premier ministre

Monsieur le Premier Ministre François Legault, Monsieur le Ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques Benoît Charette, ainsi que tous les député(e)s de l’Assemblée nationale du Québec.

Je vous remercie de prendre le temps de me lire aujourd’hui, reconnaissant que la récente reprise des travaux parlementaires à l’Assemblée nationale ne doit pas être de tout repos.

Au cours de ma longue carrière de plongeur cinéaste, j’ai vu les plus beaux paysages sous-marins à plusieurs endroits autour de la planète. Toutefois, j’ai été également aux premières loges pour voir l’impact des changements climatiques sur ces mêmes écosystèmes marins.

Je suis reconnu pour mes plongées en Arctique, où les changements s’opèrent à pleine vitesse. J’ai également eu l’occasion de plonger tout le long de notre fleuve majestueux, jusqu’à chez nous, aux Îles-de-la-Madeleine, au coeur du golfe du Saint-Laurent. Une bonne partie du Québec est bâtie le long de ce corridor fluvial, ce qui nous rend plus vulnérables à chaque addition de perturbation environnementale. Le moindre changement du niveau, de la température ou de la chimie de l’eau pourrait avoir des impacts importants sur les écosystèmes ou les infrastructures. Par conséquent, ce n’est pas qu’une question théorique, c’est plutôt l’économie de la province, celle-là même qui vous préoccupe, qui va en prendre pour son rhume.

Ceci dit, je n’ai pas besoin de vous rappeler en détail les récents avis scientifiques de grandes organisations mondiales spécialisées en environnement, qui vont tous dans le même sens, à savoir qu’il y a urgence d’agir pour inverser la tendance avant qu’il ne soit trop tard. L’année 2018 est assurément un moment significatif de votre implication politique. Elle a été marquée par l’élection de votre parti ayant à coeur de mener le Québec à un meilleur destin. Malheureusement, on a pu lire dans les médias récemment que 2018 se classe au quatrième rang des années les plus chaudes jamais enregistrées sur terre.

Le Québec est somme toute un bon élève dans plusieurs sphères écologiques et économiques durables, mais les efforts collectifs et individuels doivent être appuyés par un cadre légal plus contraignant.

Dans ce contexte d’urgence, en mon nom, en celui de mes trois enfants, ainsi qu’en celui de ma petite-fille Estelle et des autres à venir, je vous prie de vous rallier et de promouvoir l’adoption du projet de loi visant à assurer le respect des obligations climatiques pour le Québec. De cette manière, l’ensemble des décisions politiques et économiques du gouvernement actuel et de ceux à venir seront faites en priorisant la protection de l’environnement au bénéfice du bien-être de la population actuelle et future.

Ce geste dans les premiers mois de votre mandat de premier ministre serait reconnu comme étant celui d’un chef d’État courageux et visionnaire. Il importe de faire ce geste fort de sens avant tout pour vos propres enfants et, je le souhaite, pour vos petits-enfants à venir.

Mario Cyr, caméraman sous-marin, conférencier, entrepreneur et surtout, le plus important, grand-papa

Le 7 février 2019

Multiculturalisme et laïcité

Pierre Anctil [7 février 2019] tient des propos qui s’inspirent du multiculturalisme canadien plutôt orthodoxe. En jetant un regard sur l’évolution de la laïcité au Québec par le bout de cette lorgnette-là, c’est sûr et certain qu’il ne comprendra rien et qu’il nous sermonnera en empruntant ses modèles politiques et juridiques au Canada anglais. Il serait mieux avisé de consacrer son temps à défendre les Franco-Ontariens chez lui plutôt que les musulmanes dans la province voisine.

Michel de Repentigny

Québec, le 7 février 2019