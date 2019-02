Port de signes religieux : agir avec logique

Je suis parfaitement d’accord avec la volonté du gouvernement de François Legault d’interdire le port de signes religieux par les enseignants, les policiers, les gardiens de sécurité, les juges ainsi que toute personne offrant des services au nom de l’État. J’ai de la difficulté à croire qu’il soit si difficile pour certains de laisser leur religion au vestiaire quelques heures par jour. Toutefois, le gouvernement Legault devra faire preuve de logique et d’équité en retirant du même coup le crucifix à l’Assemblée nationale. Si ce symbole de la chrétienté faisait matériellement partie du mur, sous forme de sculpture ou de moulage en plâtre, on n’aurait d’autre choix que de le laisser, mais dans le cas présent, le crucifix n’est que suspendu. Il pourrait sans doute être relocalisé avantageusement à l’extérieur de l’Assemblée nationale, près d’un tableau représentant l’ancien premier ministre Maurice Duplessis. Son gouvernement en fit cadeau en 1936 à l’Assemblée législative, ainsi qu’on la nommait à l’époque, pour symboliser les liens entre l’Église, ses principes catholiques et l’État.

Louis-Philippe Lamy

Sainte-Thérèse, le 6 février 2019

« Bro, not cool »

De loin, je regarde les impacts de la publicité Gillette contre la masculinité toxique.

De loin, j’entends votre colère à vous, les hommes bons, les hommes qui respectent les femmes, les hommes qui ne violent pas, les hommes qui n’ont pas une once de haine envers le sexe opposé.

De loin, votre réaction me montre que la lutte féministe est loin d’être terminée au Québec et que vous faites partie du problème. Oui, vous, les hommes « bons ».

La publicité de Gillette dénonce la masculinité toxique, pas les hommes. Elle dénonce les excuses que notre société invente et qui normalisent la violence genrée, pas les hommes. Elle vous invite à vouloir plus pour vous-mêmes et pour notre société. Et vous, ce que vous répondez à ce message positif, c’est « mais oui, mais moi non »…

Chers hommes « bons », chères victimes autodéclarées, vous avez encore une fois réussi à vous approprier un débat important pour la lutte pour l’égalité, vous l’avez encore une fois détourné pour parler de vous-mêmes.

Votre réaction me laisse un goût amer et me fait me questionner, chers hommes « bons ». Je me demande pourquoi vous ne vous êtes pas plutôt identifié aux portraits d’hommes « bons » présentés dans cette publicité. Pourquoi n’avez-vous pas fait comme certains de vos compatriotes qui ont applaudi le message positif que l’on souhaitait promulguer ? Pourquoi ne vous êtes-vous pas arrêtés pour vous questionner sur votre réaction et vous dire à vous-même : « Bro, not cool. Not cool. »

Mathilde Lafortune

Le 5 février 2019

Sous le signe de la transparence

À peine 24 heures après son entrée en fonction à titre de ministre de la Condition féminine, Isabelle Charest y est allée d’une déclaration pour le moins percutante, soit que le port obligatoire d’un vêtement dicté par une religion s’identifie à un signe d’oppression. Par contre, Mme Charest a tenu à spécifier qu’elle respecte les personnes qui font le choix de porter tel vêtement.

Il n’en fallait pas davantage pour que les partis d’opposition accusent la ministre de mettre le feu aux poudres dans un débat déjà chaud, accusant la nouvelle ministre d’utiliser des propos maladroits sur un enjeu qui divise, à leurs yeux, la population.

À mon sens, la ministre de la Condition féminine s’est montrée transparente eu égard à sa perception des femmes soumises au port obligatoire du hidjab, une position qui reflète la perception d’une majorité de Québécois, tout en respectant le choix de celles qui le portent librement… Une attitude à la fois franche et respectueuse difficilement contestable !

Henri Marineau

Québec, le 7 février 2019