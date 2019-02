TDAH et Ritalin, une équation prématurée?

Selon une étude, pour le groupe des 10-12 ans, le pourcentage d’enfants québécois avec un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) traités par médicament au Québec est de 13,97 %, alors que, dans le reste du Canada, il est de 5,08 %. Pour les jeunes de 13 à 17 ans, le taux est passé de 3,4 % à 9,9 % entre 2006 et 2015, soit l’équivalent d’un jeune sur dix.

À mes yeux, les intervenants d’aujourd’hui, parents et éducateurs, sont devenus intolérants à la turbulence chez certains enfants, qu’ils identifient trop rapidement avec un TDAH au lieu de travailler en amont avec certains spécialistes, tels des psychoéducateurs, sur les causes de l’anxiété de ces jeunes.

Or, comme le Ritalin est devenu la solution la plus rapide, les jeunes sont gavés de médicaments qui, en réalité, ne font que surseoir à leurs problèmes d’attention… Dans ces circonstances, ne serait-il pas temps de sortir de l’équation TDAH = Ritalin, et de s’asseoir avec nos jeunes pour tenter de découvrir les origines de leur turbulence et de leur manque d’attention ? À ce sujet, je risque deux réponses : la dépendance à l’ordinateur et le manque d’activité physique.

Québec, le 3 février 2019

Accommodements justifiés

Depuis le débat sur la laïcité remis à l’ordre du jour par le dépôt prochain du projet de loi de la CAQ, beaucoup d’opposants disent craindre que cette loi occasionne des pertes d’emploi dans le milieu de l’enseignement. C’est même devenu l’argument principal. On semble tenir pour acquis que toutes les personnes concernées refuseront de retirer leurs signes. Mais nous n’en savons rien ; peut-être que ces gens se plieront de bonnes grâces aux exigences de la loi.

Dans le cas contraire si le fait de retirer ces signes n’est pas envisageable pour des raisons de foi sincère ou par peur de représailles venant de leur communauté ou de leur famille, il existe peut-être une solution. Ces personnes pourraient demander des accommodements à leur chef spirituel ou à leur Église. Une dispense en quelque sorte leur accordant la permission d’enlever ces signes ostentatoires pendant les heures de travail.

Des dispenses de ce type existent dans toutes les grandes religions à portée universelle et de tout temps, dans des circonstances particulières, quand les croyants vivent dans un milieu où leur foi n’est pas dominante.

Les accommodements ne devraient pas toujours venir d’un seul côté. Tout le monde doit apporter sa contribution pour le vivre-ensemble. Cette mesure fort simple viendrait rassurer tout le monde et atténuer la menace de pertes d’emploi ; tout ceci dans l’intérêt commun.

Montréal, le 3 février 2019

Dieu et Trump

Selon Sarah Sanders, porte-parole de la Maison-Blanche, Dieu voulait que Donald Trump devienne président des États-Unis… Ça veut donc dire que Dieu n’aime pas les femmes. Dieu n’aime pas les LGBT. Dieu n’aime pas les immigrants… Peut-être plus troublant encore, ça veut dire que Dieu n’aime pas la vérité. Et pire que tout, Dieu n’aime pas la Terre…

Québec, le 1er février 2019