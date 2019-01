Le désarroi face au projet Royalmount

Lettre en réponse à l'éditorial de Marie-Andrée Chouinard sur le Projet Royalmount



Chère Madame Chouinard,

Merci, merci, merci de dire tout haut et avec force et détermination ce que beaucoup de nous, simples Montréalais, pensent tout bas. Notre sentiment d’impuissance devant ce projet dans notre chère ville n’a d’égal que notre désarroi à le voir se réaliser envers et contre tous. Il est grand temps que nos grandes dames de la politique, soit Mme Plante et Mme Rouleau, se mobilisent pour empêcher ce désastre environnemental dont nos enfants et petits-enfants hériteront malgré eux dans une ère qui devrait être celle du changement et de l’innovation.

Gisèle Côté

Montréal, le 26 janvier 2019





La médiocratie, la gauche autoritaire et la professeure Nadia El-Mabrouk

Dans son très beau texte sur L’homme révolté, et en abordant la question de l’égarement révolutionnaire, Albert Camus nous dit bien que « la vraie maîtrise consiste à faire justice des préjugés du temps, et d’abord du plus profond et du plus malheureux d’entre eux qui veut que l’homme délivré de la démesure en soit réduit à une sagesse pauvre ».

Et dans son texte sur la « médiocratie » paru en 2015, Alain Deneault s’inspire notamment d’Edward Saïd (Reith Lectures de la BBC, 1993) pour nous définir cette tendance forte : « faire comme il faut selon les règles d’un comportement correct, sans remous ni scandale, dans le cadre des limites admises, en se rendant vendable et par-dessus tout présentable, apolitique, inexposé et “objectif” ».

Or l’université a été créée pour justement donner à la société un lieu de réflexion libre de telles contraintes. Qui plus est, il est du devoir de tout universitaire non seulement de remettre en question les opinions répandues, mais aussi de répondre directement au besoin d’information des citoyens en vertu de la troisième mission de toute université véritable, à savoir sa mission de service à la communauté.

Je suis donc doublement révolté d’apprendre que la direction d’un syndicat, une organisation qui se donne pour mandat l’émancipation de ses membres, puisse écarter d’un débat des plus important, de façon arbitraire et autoritaire, une universitaire apparemment bien renseignée et susceptible d’éclairer sensiblement le débat nécessaire. Cette attitude corporatiste de droite n’a pas sa place dans un syndicat honnête et digne de ce nom.

Claude Magnan, cadre retraité de l’UQAM

Montréal, le 25 janvier 2019



Vous avez dit «dealmaker»?

Monsieur le Premier Ministre,

Vous avez dit à Paris que vous étiez un dealmaker. Je veux bien, mais aviez-vous oublié que vous étiez le premier ministre du Québec et ultimement responsable de maintenir le caractère francophone de la population ?

Si le premier ministre publicise des expressions en anglais pour des motifs que lui seul connaît, quel est le message envoyé aux Québécois et aux Québécoises qui baignent continuellement dans un environnement dominé par l’anglais ?

Est-ce une forme de renoncement progressif ou est-ce tout simplement une erreur d’inattention ?

À vous de décider.

Pierre Lincourt, membre de l’ASULF

Chicoutimi, le 25 janvier 2019