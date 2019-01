Un orignal en rut

La ministre de la Sécurité publique vient d’annoncer (23 janvier 2019) des modifications au processus d’inscription des armes à feu dans le registre québécois afin d’éliminer des sources de mécontentement, d’ailleurs bien légères. Il fallait voir à ses côtés le représentant de l’association des chasseurs approuver ces mesures… tout en dénonçant le registre et en souhaitant son abolition ! Ces militants ne se gênent pas pour parler à travers leur chapeau quand ils prétendent que le registre est inefficace. Qu’est-ce qu’ils en savent donc alors que les seuls utilisateurs du système, les policiers, sur la base de leur expérience, ont toujours affirmé le contraire ? On a aussi vu sur les réseaux sociaux un fier chasseur proclamer à tout vent qu’il n’obéirait pas à la loi, non pas pour faire acte de rébellion, disait-il, mais pour être cohérent avec ses « croyances ». Ses croyances ? ! ? Voilà que le chat (sauvage) sort du sac : l’obstination de ces chasseurs contre le registre n’a rien de rationnel, leur entêtement est purement idéologique. On pourrait croire qu’ils sont buckés comme un orignal en rut.

François Thérien

Montréal, le 24 janvier 2019

Le télémarketing

Le déluge d’appels de télémarketing est devenu une plaie. Astrologues, vendeurs de thermopompes et fraudeurs de toutes sortes empoisonnent la vie des gens depuis des années, sans que les autorités réagissent. Inscrire son numéro sur la Liste nationale des numéros de télécommunication exclus ne donne absolument rien : les appels illégaux se poursuivent.

Déposer une plainte est aussi complètement inutile, parce que tant les conservateurs que les libéraux n’ont pas doté le CRTC d’effectifs suffisants pour appliquer la loi. L’émission La facture, diffusée le 23 janvier 2019 à Radio-Canada, révèle que sur les quelque 1,3 million de plaintes déposées par les consommateurs depuis 2008, seules 167 (oui, 167 !) ont donné lieu à des amendes. Autant acheter un billet de loterie.

Le CRTC ne remplit pas son mandat de défendre le public parce que le gouvernement Trudeau a choisi de laisser le champ libre aux pirates de la vente sous pression. Cette farce a assez duré. Les citoyens doivent retrousser leurs manches et faire pression sur le gouvernement pour qu’il adopte une nouvelle loi plus rigoureuse et la fasse respecter. N’oublions pas qu’il y a des élections à l’automne, voilà donc le moment idéal de se faire entendre.

André Racicot

Gatineau, le 24 janvier 2019