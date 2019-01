Voir clair avec le verre

Le verre présent dans nos résidus de consommation refait surface avec le mouvement « SAQ consigne » et la demande de la CMM qui va dans le même sens, y compris pour les bouteilles d’eau. Or, la question du verre n’est que l’un des nombreux symptômes qui témoignent de la mauvaise gestion de l’ensemble de nos matières résiduelles, autrefois nommées déchets. Dans plusieurs municipalités, les citoyens sont appelés à déposer, dans un bac vert ou bleu, tous les restes dits « recyclables ». Bien sûr, on a là une solution facile mais qui, dans la pratique, se révèle une aberration. En réalité, rien de valeur ne peut sortir de ce bac fourre-tout, une fois le verre de toutes les couleurs, les divers types de papiers, l’ensemble des plastiques, le métal, etc., mélangés et bien écrasés dans la benne d’un camion. Ainsi, même en retirant les bouteilles de vin et d’eau de ce bac, il restera tous les autres types de contenants en verre, lesquels continueront de contaminer tout le reste. En un mot, il faut repenser toute la chaîne du traitement de nos résidus. Et il n’y a qu’une seule avenue : un véritable tri à la source, préconisé par de nombreux environnementalistes, depuis plus de 40 ans ! Et d’abord et avant tout, appliquer le premier R des « 3RV », soit la réduction de la quantité de contenants. En un mot, la mise en oeuvre d’une consigne des bouteilles de vin, mesure louable qu’il est difficile de ne pas appuyer, ne fera néanmoins que remettre à plus tard l’instauration d’une véritable gestion écologique de nos résidus. À l’heure actuelle, nous en sommes collectivement très loin. En cette matière, d’autres sociétés font beaucoup mieux que nous.

Bruno Landry

Sherbrooke, le 18 janvier 2019

Un lien pour l’avenir

Il est plus que probable que beaucoup d’eau coulera sous les ponts avant la réalisation du troisième lien. Il semble impossible d’envisager la construction d’un tunnel à l’est de Québec, car il y aurait une faille sismique sous le fleuve. Et un joyau où Félix habitait et que personne ne veut gâcher. De toute façon, la vraie densité humaine est à l’ouest de Québec. Le fameux lien pourrait avoir une vocation autre que de transporter des automobiles avec la plupart du temps seulement une personne à l’intérieur. J’aimerais que ce lien soit voué aux transports actifs et collectifs et bien arrimé au transport structurant des deux rives. La logique est que si ce lien décongestionne le trafic sur les ponts existants, le problème de circulation sera atténué. Je crois qu’il est temps pour nous, gens de la grande région de Québec, d’avoir une vision plus que novatrice pour l’avenir. La construction d’un lien de transport actif et collectif ainsi que la remise en valeur de notre pont centenaire devraient être une priorité pour notre collectivité québécoise.

Michel Houle

Québec, le 17 janvier 2019

Du gaz dans les écoles ?

Avant 2001, Hydro-Québec offrait le tarif BT, pour tarif bi-énergie. Cela permettait entre autres aux bâtiments institutionnels subventionnés par le gouvernement (écoles, universités, hôpitaux, etc.) disposant de deux types d’installations de chauffage (une à l’électricité et l’autre au gaz ou au mazout) de profiter, hors des périodes de pointe, d’un coût du kilowattheure particulièrement avantageux. Comme les périodes de pointe étaient rares, ces établissements fonctionnaient presque exclusivement à l’électricité pour le plus grand bien de leur budget et de… la planète, puisque l’hydroélectricité n’émet pratiquement pas de GES. [...]

Ce tarif fut abrogé en 2001. Toujours est-il que cette abrogation força, notamment les commissions scolaires, à recourir à des combustibles fossiles générant ainsi des dégagements annuels de plus de 100 000 t de GES (l’équivalent d’environ 40 000 autos), assortis de dépenses additionnelles de 100 millions. On voit aujourd’hui qu’il y avait aussi les risques sous-évalués que comporte toute combustion…

Pierre Gastaldy

Montréal, le 16 janvier 2019