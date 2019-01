Protégées par l'État mais abandonnées au point de tomber

7 Le domaine de l'Estérel à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | La situation de ce complexe de villégiature de style Art déco, érigé dans les Laurentides entre 1936 et 1937 par le baron belge Louis Empain, a été maintes fois dénoncée par l’Ordre des architectes, indigné que « le berceau de la modernité architecturale au Québec » se retrouve en péril malgré son classement. Le centre original comprenait un restaurant-cabaret, une salle de cinéma, des bureaux, des appartements, un garage et une station-service. La propriété a changé de mains à plusieurs reprises avant d’être acquise par la municipalité en 1978, qui la convertit en centre communautaire et en hôtel de ville. En 2013, un promoteur privé a racheté l’ensemble pour en faire un centre récréatif et hôtelier. Une démolition est aujourd’hui projetée, même si la MRC des Pays-d’en-Haut a déjà inscrit ce domaine comme une des composantes importantes du patrimoine de son territoire dans sa politique culturelle et son schéma d’aménagement. Devant l’indignation générale, le ministère a classé l’immeuble qui borde le lac Masson ainsi que des éléments particuliers de sa décoration Art déco. L’immeuble est depuis laissé dans un abandon quasi complet. « C’est on hold pour l’instant, il n’y a rien qui se passe », dit au Devoir le propriétaire, HBO Construction. Ministère de la Culture et des Communications