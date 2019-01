« To be, or not to be »

Une affaire vraiment anglaise ! N’essayez pas de tout comprendre dans les débats actuels sur le Brexit. Les citoyens du Royaume-Uni (?) ne s’y retrouvent pas eux-mêmes, mais ils continuent sans aucun doute de toujours prendre leur thé et de boire de la bière à profusion. Le monde financier de la City semble aussi bien se porter. Sur le sort du Brexit, la confusion semble totale. La première ministre May subit une grande déconfiture sur son projet d’accord de sortie de l’Union européenne, mais paradoxalement elle surmonte de justesse un vote de confiance ! Le bal est relancé, mais personne ne sait comment et quand il aboutira. Les 26 autres pays de l’UE ne veulent pas négocier un nouvel accord : ce dernier est à prendre ou à laisser.

Mon petit doigt me dit qu’au bout de cet exercice digne de Kafka, il y aura un second référendum, celui-là portant sur l’accord conclu par Mme May ou le choix de demeurer dans l’UE. C’est le peuple qui va finalement trancher et cette fois-ci, les jeunes iront, je pense, massivement voter. Tout ce cirque plutôt inutile est essentiellement dû à l’incompétence des dirigeants politiques britanniques. Cet épisode dans la construction européenne sera cependant un sérieux avertissement : les dirigeants européens devront être beaucoup plus à l’écoute de leurs concitoyens et l’idée européenne devra être promue avec beaucoup plus de doigté et de vigueur, si on veut qu’elle survive et surtout qu’elle grandisse. De grands et urgents défis pour ces dirigeants sont donc à l’horizon.

Cela étant dit, peu importe l’issue du Brexit, les Anglais continueront à boire beaucoup de thé et de bière et à assister à des matchs de cricket, sport qui m’est toujours incompréhensible. Comme la politique britannique ! Ainsi va la fière Albion.

Michel Lebel

Entrelacs, le 16 janvier 2019

Rahaf Mohammed, la réfugiée

On pourra toujours invoquer que le Canada s’est servi de l’arrivée de la jeune réfugiée saoudienne Rahaf Mohammed pour faire de la diplomatie politique et redorer son image eu égard à sa politique inclusive d’immigration, et cela, à quelques mois d’une élection fédérale, il n’en demeure pas moins qu’en agissant ainsi, le gouvernement canadien accomplit un geste humanitaire digne de mention.

D’autre part, il ne faudrait pas négliger que l’accueil de la jeune Saoudienne vient resserrer un peu plus la tension au sein des liens diplomatiques avec l’Arabie saoudite qui détient déjà prisonniers deux Canadiens, sans compter Raïf Badawi qui est emprisonné depuis 2012.

De son côté, Rahaf Mohammed, lors de sa première déclaration publique depuis son arrivée au Canada, a formulé le voeu que d’autres femmes qu’elle aient accès à cette vie libre qu’elle peut désormais entamer au Canada, qui lui a accordé l’asile à la demande des Nations unies. « Aujourd’hui et pour les années à venir, je travaillerai en faveur de la liberté des femmes dans le monde, la même liberté que j’ai vécue le premier jour de mon arrivée au Canada », a-t-elle déclaré.

Rahaf Mohammed a vécu la condition misérable réservée aux femmes dans son pays d’origine, où la loi les soumet au contrôle quasi permanent des hommes… De la sorte, la réfugiée saoudienne ne peut être qu’un atout crédible pour dénoncer l’« esclavage » des femmes aux prises avec la domination des hommes en Arabie saoudite.

Henri Marineau

Québec, le 16 janvier 2019