Tous pillards

Chère Chloé Sainte-Marie, permettez-moi de vous « chérir ». Vous nous apportez l’intelligence et la beauté des mots, de la voix, du propos. Votre prise de position dans Le Devoir du 10 janvier vous honore. Vous êtes une femme de courage, d’amour, entière, fière, une artiste sensible et surdouée.

Votre réflexion sur la soi-disant « appropriation culturelle » rejoint celle de beaucoup d’amant(e)s de la beauté du monde qui n’est l’apanage d’aucune culture. Quel artiste a déjà dit qu’on était tous des « pillards » en matière de langue et de culture ? Dès qu’on apprend une autre langue, on s’approprie sa culture. Mais nul besoin de connaître dix langues pour apprécier la « beauté du monde » — et sa laideur, tout aussi inévitable —, les traductions et adaptations, bien imparfaites souvent, nous font apprécier des façons de voir et d’appréhender le monde qui nous provoquent et nous nourrissent. Qui penserait présenter Électre en grec ancien, aujourd’hui, devant un public québécois ? Ce chef-d’oeuvre deux fois millénaire pourra résonner encore en nous, empruntant des mots qui auront distillé l’essence de la pensée et de l’imaginaire de Sophocle, mais pas la sonorité de cette langue « morte » […]. Toute traduction ou adaptation est une « appropriation » et pourtant, personne ne s’en insurge.

Vous vivez votre métier, chère Chloé, de façon irréprochable et assumez entièrement vos choix. Continuez à nous transmettre de la beauté, en n’importe quelle langue, c’est le rôle d’artiste que vous vous êtes donné et que nous aimons. Faites vivre et revivre des mots oubliés et des parlers (parlures, dirait Vigneault) honnis trop longtemps par des conquérants ignares et arrogants. Votre liberté d’artiste et votre trajectoire nous honorent tous.

Angèle Dufresne

Montréal, le 14 janvier 2019

Écoles vétustes

L’incident qui s’est produit au cours des derniers jours dans une école de LaSalle met en lumière le vieillissement et la vétusté d’une grande partie du parc immobilier scolaire.

Bien que les causes précises de cette anomalie de fonctionnement restent à établir, on peut supposer, selon ce qui a filtré, qu’une défectuosité du système de chauffage au gaz serait en cause. Malheureusement, de tels problèmes sont appelés à se produire à répétition. Il est un peu aberrant de constater que dans une nation productrice d’hydroélectricité bon marché comme la nôtre, autant d’immeubles publics recourent encore aux énergies fossiles pour se chauffer. C’est un non-sens en cette époque de lutte contre les GES. Bien que le transport représente la part du lion des émissions de CO2, il serait tout à fait opportun pour nos décideurs de lancer un vaste programme national de conversion au chauffage électrique pour tous les immeubles publics, nationaux et municipaux, afin de les adapter au XXIe siècle.

Marc-André Blain

Sutton, le 15 janvier 2019

Sexualité et religion

Les religions, la catholique en particulier, portent une grande attention à la sexualité. Elles ne se privent pas de tenter de guider les fidèles et les autres et leur prêcher ce qui est bien et ce qui est mal. Naïvement, nous devrions cependant demander d’où proviennent ces règles. On nous répondrait probablement que telle est la volonté (exprimée où, quand, comment ? ! ?) d’un Dieu tout-puissant. Pourtant, comment imaginer qu’un être divin, créateur du ciel et de la terre, puisse avoir le moindre intérêt pour ce que les humains font avec leur sexualité ? S’agissant, par exemple, de contraception, d’amour sans papier ou d’homosexualité, les interdits de l’Église reposent donc sur aussi peu de fondements rationnels que la condamnation de Galilée en 1633. Dieu merci, de moins en moins de gens (incluant les responsables québécois du curriculum scolaire) acceptent de se soumettre à ces diktats arbitraires et insensés.

François Thérien

Montréal, le 15 janvier 2019