Plus que des langues

En raison de la crise existentielle affectant les langues indigènes autour du globe, l’Assemblée générale des Nations unies a proclamé 2019 « Année internationale des langues autochtones ». On prédit qu’au rythme où fondent dans l’oubli les langues autochtones, la moitié des 6000 langues connues auront disparu avant la fin de notre siècle. Toutefois, pour le bien-être des Autochtones et des non-Autochtones, nous nous devons de protéger beaucoup plus que ces langues. C’est l’ensemble des connaissances et des aptitudes autochtones qui doit être protégé, valorisé et acquis par tous pour le bien de notre planète et de l’humanité.

Ayant collaboré avec diverses communautés autochtones dans les Amériques, j’ai eu la chance de voir ce que ces peuples ont à offrir au reste de la planète. Dans un monde de plus en plus individualiste, matérialiste et ravageur pour l’environnement, un retour aux pratiques et aux moeurs autochtones permettrait de trouver des solutions à de nombreuses problématiques mondiales.

Les peuples autochtones sont maîtres de leur environnement. Ils savent travailler la terre de manière durable, sans l’usage de pesticides ou d’engrais chimiques, pour la léguer la tête haute aux générations futures. Les professionnels de l’agriculture biologique, ce sont eux ! De surcroît, les peuples autochtones maîtrisent la confection de textiles, de récipients et d’accessoires de toutes sortes en utilisant ce qui se trouve à leur portée. L’épicerie zéro déchet est la règle chez eux. [...]

Enfin, dans un monde où nos aînés sont confinés dans des maisons de retraite, où nos terrains sont clôturés scrupuleusement et où notre salut se trouve dans la richesse et le succès, les valeurs autochtones permettraient de redonner une moralité à notre existence. Le respect des aînés, le partage équitable des ressources et l’importance de la communauté sont des caractéristiques intangibles des nombreux peuples autochtones partout sur la planète.

Bien plus que les langues, ce sont les modes de vie des peuples autochtones qui doivent être protégés, partagés et acquis par le monde occidental pour lutter contre les changements climatiques, contre les conséquences du capitalisme et pour assurer la survie de notre civilisation.

Rali Jamali

Montréal, le 9 janvier 2019

Le chant des cigales

Je tiens à remercier Le Devoir pour sa couverture tellement éclairante sur l’origine des attaques qui ont visé les diplomates canadiens et américains à Cuba dans les deux dernières années. Qui aurait deviné ! Des cigales et des grillons dont le chant aigu aurait pénétré le cerveau de ce groupe malchanceux. Peu importe qu’il n’y ait aucune preuve associant le son des grillons à des problèmes de santé chez les humains ni l’absence de prise en compte des lésions cérébrales très spécifiques dont ces diplomates ont été victimes. Quels insectes intelligents pouvant discerner la citoyenneté des victimes, voire identifier des agents secrets de la CIA ! Restez à l’affût pour les prochains épisodes : […] des perroquets entraînés à mémoriser d’entières conversations depuis l’extérieur d’une fenêtre ! Entre-temps, souhaitons bonne chance à ce groupe de diplomates alors qu’ils naviguent parmi les résultats de recherches médicales et scientifiques rigoureuses qui montrent l’évidence de lésions cérébrales sérieuses et inquiétantes.

Hilary Syme, ancienne chef de la coopération à l’ambassade canadienne de Cuba

Ottawa, le 10 janvier 2019