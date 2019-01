L’auto électrique pour qui ?

Sûrement pas pour monsieur et madame Tout-le-Monde. La grande majorité de la population n’a pas les moyens de se payer une auto électrique. Premièrement, il faut un endroit pour la brancher, et cela élimine les nombreux locataires qui demeurent en ville.

La plupart, sinon tous les propriétaires d’autos électriques ont des revenus au-dessus de la moyenne québécoise.

Certains s’en servent comme deuxième véhicule, plus utile pour les plus courtes distances. Personnellement, je suis pour les autos électriques. Par contre, je ne suis pas d’accord avec le gouvernement, qui, via les impôts de toute la population, finance un tel achat. Que fait le gouvernement avec ceux et celles qui n’ont pas les revenus nécessaires pour s’acheter une telle voiture ? En plus de recevoir 8000 $ (2000 $ de plus pour les Lavallois), les propriétaires de ces voitures ne payent plus les taxes sur l’essence, même s’ils utilisent les réseaux routiers.

Daniel Boiteau

Montréal, le 8 janvier 2019

Un guide peu adapté aux besoins

La version janvier 2019 du Guide alimentaire n’est pas adaptée aux besoins des 5 millions de Canadiens et Canadiennes de 65 ans et plus.

Personne n’est contre la vertu de cuisiner plus souvent, de délaisser les aliments hypertransformés et de prendre le temps de savourer les aliments en bonne compagnie. Tous se réjouissent également de l’importance accordée aux végétaux, dont les légumes, fruits et grains entiers.

Par contre, la priorité accordée aux protéines d’origine végétale me laisse perplexe, voire inquiète. Mis à part les nouveaux végétariens et végétaliens qui ont amorcé le virage, les Canadiens qui cuisinent et consomment régulièrement tofu, soya et légumineuses sont très peu nombreux. A-t-on idée qu’il faut manger une pleine tasse d’amandes ou une tasse et demie de pois chiches pour remplacer une poitrine de poulet ou un pot de yogourt grec ? A-t-on oublié que les besoins en protéines des personnes âgées sont plus élevés qu’à l’âge adulte ? A-t-on négligé le fait que les protéines d’origine végétale n’ont pas les mêmes pouvoirs que les protéines d’origine animale pour ralentir la baisse de la masse musculaire qui survient normalement chez les aînés ? Et cette baisse de masse et de force musculaires mène trop souvent, hélas ! à la perte d’autonomie. Peut-on se permettre de nuire ainsi à la santé globale et à la qualité de vie d’un nombre croissant de personnes âgées ?

Il s’agit sans doute que d’une première mouture. Je me permets de l’espérer en levant mon verre d’eau.

Louise Lambert-Lagacé, diététiste clinicienne

Le 8 janvier 2019