Bilinguisation du Québec… ou de Montréal ?

Alors que l’éditorialiste en chef d’un autre quotidien estimait récemment que « la montée du bilinguisme à Montréal [constituait] une grande richesse », Robert Dutrisac regrette, lui, « La bilinguisation du Québec » (Le Devoir du 5 janvier). En tant que francophone parfaitement bilingue qui a connu les avancées du français dans le Montréal d’avant 1995, mais qui vient de subir un « no, I don’t speak French » (sans « sorry » !) d’une jeune vendeuse chez Ogilvy, je partage l’inquiétude de M. Dutrisac.

Si on veut corriger la tendance actuelle, il faudra cependant s’assurer d’abord que Montréal et le reste du Québec partagent la même lecture des enjeux, soient sur la même longueur d’onde. Pour l’instant, l’incontestable bilinguisation de Montréal n’entraîne pas que le Québec entier se sent « bilinguisé ». Jusqu’où ira alors l’empathie de la province pour Montréal ?

Combien de francophones à Québec ou à Roberval, Granby ou à Matane, considèrent l’anglicisation de Montréal comme un phénomène relativement étranger, finalement inévitable pour une métropole en notre ère de mondialisation ? Ce Québec, sécurisé dans sa langue et intégrant facilement sa « diversité » émergente, a-t-il peut-être fait une croix sur un Montréal anglo-ethno-Plateau inextricable ? Un ami en région, nationaliste, me demandait récemment si les francophones de Montréal ne crient pas au loup un peu trop facilement !

Dans ce contexte, des resserrements à la loi 101 auraient-ils l’appui du Québec francophone entier, au risque de nouvelles querelles linguistiques ? La CAQ qui ne doit rien à Montréal, pourrait-elle être plus courageuse que naguère les libéraux ou le PQ ?

Normand Cusson

Montréal, le 6 janvier 2019

Un Vieux Québec sans services !

Comme travailleur dans le secteur touristique du Vieux Québec, depuis plus de 20 ans, j’y suis présent presque chaque jour. Toutefois, au fil des ans, on a vu l’offre des services s’amenuiser. La SAQ avait des magasins formidables à Place Royale, puis au Château Frontenac. Autrefois, il y avait plusieurs pharmacies, mais il en subsiste seulement deux avec des choix de produits assez restreints. On a eu aussi des boucheries et des quincailleries dans le Vieux Québec. Il n’y a même plus une bonne épicerie. Richelieu a quitté le secteur il y a plusieurs années.

Le dernier épisode de ce désert de services surviendra le 25 janvier. En effet, on m’a annoncé hier que la Caisse Desjardins du Vieux Québec, à côté de l’hôtel de ville de Québec, ferme ses portes. Pour obtenir des services de Desjardins, je devrai parcourir quelques kilomètres pour aller dans le Faubourg Saint-Jean-Baptiste ou à Saint-Roch. Quelle tristesse et quelles difficultés pour tout travailleur ou pour un résident de ce magnifique quartier. Y travailler et y vivre devient vraiment problématique.

Jacques Leclerc

Québec, le 5 janvier 2019

En réponse à M. Gérard Moysan

Ce n’est pas la laïcité qui divise, la laïcité unit et incite à une neutralité qui unit les gens pour un mieux-vivre-ensemble. Le problème, chez Québec solidaire, c’est la « contradiction évidente » qui se vit en son sein. Ce parti se veut d’avant-garde, moderne, populaire et, comme le dirait Catherine Dorion, du vrai monde ! Cela étant dit comme si nous n’étions pas tous du vrai monde ! Or, Québec solidaire est inconsciemment de la vieille garde. Il est contre l’évolution de la société parce qu’il veut maintenir des coutumes rétrogrades telles que des signes ostentatoires religieux, et ceci, sous toutes sortes de prétextes. Le peuple n’y reconnaît plus la tolérance de « mère » Françoise David. En effet, la tolérance des nouveaux disciples se tourne en lâcheté. En voulant ménager la chèvre et le chou, on court le risque de perdre les deux. À voir aller Québec solidaire, à moins d’un véritable « revirement », celui-ci va perdre ses électeurs.

Andréa Richard, écrivaine

Trois-Rivières, le 4 janvier 2019