L’Opération Nez rouge satisfaite de sa saison 2018

En cette 35e édition de l’Opération Nez rouge, 73 150 automobilistes ont bénéficié du service du raccompagnement du temps des Fêtes, un « total impressionnant » selon les organisateurs. À titre de bénévoles, 50 440 personnes se sont impliquées entre le 30 novembre et le 31 décembre, apprenait-on dans un communiqué de presse publié jeudi. « L’Opération Nez rouge, ce n’est pas seulement une activité agréable et différente, c’est aussi une action concrète qu’on pose pour lutter contre la conduite avec les facultés affaiblies », a déclaré le président fondateur d’Opération Nez rouge, Jean-Marie De Koninck, félicitant les bénévoles. Si le service est offert dans 102 communautés d’un bout à l’autre du Canada, c’est au Québec qu’il est le plus implanté dans les mœurs des Fêtes. On y enregistre 76 % des raccompagnements.