La revue de l’année, du plaisir pour les neurones !

J’ai grandement apprécié votre revue de l’année 2018 en dessins. Merci beaucoup. Garnotte enchaîne des opus plus tordants les uns que les autres. J’avoue que le dessin sur l’affaire Khashoggi est un chef-d’oeuvre dans le genre qui n’a certainement pas plu à toutes et à tous, et c’est très bien ainsi. Le consensuel à la québécoise, y en marre. Quant aux textes, c’était du grand et remuant Baillargeon, à la plume acérée comme jamais. La République en marche devenue la France en panne est exemplaire de son style si unique. Que du bonheur pour mes neurones, ces grandes négligées de notre époque…

Montréal, le 1er janvier 2019

Des travaux nécessaires pour la sécurité du public

Hydro-Québec procède depuis l’automne dernier à des travaux de réfection du mur de soutènement du barrage Simon-Sicard, qui a été construit en 1929 dans le cadre de l’aménagement hydroélectrique Rivière-des-Prairies. Il s’agit de travaux importants et nous sommes conscients qu’ils peuvent causer des désagréments. Toutefois, le mur de soutènement est aujourd’hui vieillissant et les travaux sont nécessaires pour la sécurité du public.

D’une longueur de 1,3 km, le mur a une fonction de soutien et de protection de la rive. Divers experts d’Hydro-Québec ont réalisé des études techniques et environnementales afin de préparer la réfection du mur. La protection des paysages a été un facteur important lors de l’élaboration des travaux. Nos équipes sont présentement à l’oeuvre dans les sections qui montrent des signes de vieillissement, essentiellement aux endroits où frappent les glaces en hiver. Bien que ces travaux soient d’une certaine envergure en milieu urbain, il est important de rappeler qu’ils respectent les normes environnementales en vigueur.

Lorsque le chantier arrivera à sa fin, la technique utilisée, soit le remblai en enrochement, permettra le réaménagement des berges tout en favorisant la biodiversité. Le concept de réaménagement a notamment été présenté à la Ville de Montréal ainsi qu’à la Commission scolaire de Montréal (CSDM) afin de respecter les orientations du Plan directeur de développement des berges de la rivière des Prairies.

Enfin, dans un souci de bien informer les citoyens des travaux à venir, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, la CSDM, la Société d’histoire d’Ahuntsic-Cartierville, le Comité ZIP Jacques-Cartier, etc. Les citoyens ont également été invités à venir échanger avec l’équipe Projet lors de deux soirées d’information qui ont eu lieu en juin et en novembre derniers.

En terminant, mentionnons que l’achèvement des travaux au printemps prochain permettra de réduire la largeur actuelle du remblai. Le réaménagement des berges suivra par la suite avec une nouvelle piste cyclable et un sentier piétonnier en rive, notamment dans le secteur Sophie-Barat.

Le 31 décembre 2018

Abattre des murs

Monsieur le Président Trump, un peu d’ouverture d’esprit abat bien des murs, et cela ne coûte pas cher.

Longueuil, le 23 décembre 2018