Oubliez-moi pendant les Fêtes

Lorsque les Fêtes sont proches, comme psychologue organisationnel, j’ai l’habitude de dire aux personnes que j’accompagne : « Oubliez-moi pendant les Fêtes. » Cela n’est pas dit en déconsidérant mon travail avec eux. Mais l’expérience m’a appris que les problèmes complexes, préoccupants ou douloureux ont parfois besoin de rester dans l’oubli pour que jaillissent leurs solutions.

Qui n’a pas vécu cette désagréable impression de pensées tournant en rond, revenant sans fin au même point ? Peut-être avez-vous plutôt vécu cette variation prenant la forme d’impulsions d’action, qui une fois assouvies, laissent vide d’énergie et toujours à ce même point ?

Dans ces circonstances, le client a souvent besoin d’une boussole capable de lui montrer son nord. C’est-à-dire cette direction référence ayant trait à ses valeurs importantes, à ses besoins fondamentaux, à ses rêves essentiels ou à ses plaisirs nourriciers. Mais encore, il ne suffit pas de pointer vers son propre nord, il importe de s’y diriger d’une manière convenant au voyageur.

Il arrive aux humains de tellement travailler à la résolution de leurs problèmes qu’ils en oublient la finalité ou qu’ils la travestissent en leurre. D’autres fois, l’absence de solutions et la présence de découragement indiquent un manque de réelle volonté, car la réussite maintiendrait sur le même chemin de déviation, parsemé des mêmes embûches. Encore plus souvent, des personnes ne se reconnaissent plus à la suite de leurs choix de moyens inadéquats pour atteindre leurs buts. Comment alors avoir de l’énergie lorsqu’on ne marche plus sur un bon chemin pour soi ?

« Oubliez-moi pendant les Fêtes » signifie pour mon client qu’il a fait d’importants efforts de réflexion, que de nombreux facteurs ont déjà été soupesés, que les pour et les contre ont été additionnés, mais que le brouillard cache encore le choix assuré. Le temps des Fêtes est un moment indiqué pour prendre du temps afin de faire ce que l’on apprécie et de se rebrancher sur l’essentiel. J’aime souvent citer faussement l’ancien premier ministre Robert Bourassa en disant « qu’il est urgent de ne rien décider ». Les vacances des Fêtes, c’est souvent le moment de ne rien décider, afin de choisir plus tard avec assurance et tranquillité d’esprit.

Richard Marcotte, psychologue organisationnel

Le 21 décembre 2018

Les pieds sur terre

Je voudrais féliciter grandement Guy Taillefer pour cet excellent éditorial (« Simplicité involontaire », du 27 décembre 2018). Il nous a fait une très belle synthèse des différents programmes de sécurité sociale dans le monde qui s’érodent de plus en plus. Autant en France, en Russie que dans les Amériques, ces programmes subissent des coupes qui fragilisent tant de gens de classe moyenne inférieure au profit des mieux nantis. M. Taillefer nous fait bien comprendre pourquoi alors il y a tant de groupes dans le monde qui manifestent à bon droit contre les écarts toujours plus grands entre riches et pauvres. Grand merci, M. Taillefer, de cette précieuse analyse que vous faites si bien et qui nous remet les pieds sur terre quand on oublie de regarder bien en face toutes ces situations qui perturbent une bonne partie de la population mondiale.

Robert Bussières

Joliette, le 28 décembre 2018

Que Trudeau fasse comme Trump

Les États-Unis renverront désormais les demandeurs d’asile au Mexique pendant l’examen de leur dossier afin d’empêcher qu’ils demeurent sur le territoire états-unien et échappent ainsi à la surveillance des autorités. Les États-Unis veulent ainsi « décourager » les candidats originaires pour la plupart d’Amérique centrale.

Pourquoi le Canada ne ferait-il pas pareil avec les nombreux demandeurs d’asile qui franchissent irrégulièrement sa frontière sud avec les États-Unis ? Comme le Mexique a accepté de garantir les droits des migrants refoulés par les États-Unis pendant l’instruction de leur dossier, nul doute que les États-Unis seraient disposés à faire de même avec le Canada.

Le pays à la feuille d’érable économiserait de la sorte des millions de dollars… canadiens.

Sylvio Le Blanc

Montréal, le 22 décembre 2018