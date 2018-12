Faire l’impasse sur le cléricalisme

Dans « Le Devoir d’histoire » sur l’histoire québécoise et le débat sur les signes religieux (15 décembre), l’historienne Catherine Robert souligne que le développement perçu de la laïcité au Québec n’a pas toujours bien servi les femmes et que ceux qui avancent que laïcité et féminisme vont de pair se trompent. Au fil de son argumentaire, elle va cependant jusqu’à faire le procès de ceux qui évoquent l’histoire du Québec pour étoffer leurs positions dans le débat actuel.

Libre à Mme Robert de privilégier une lecture féministe très actuelle. L’histoire n’est pas « une série de récits figés », écrit-elle, et on ne peut qu’être d’accord. Mais comme plusieurs lecteurs l’ont souligné en réponse dans Le Devoir numérique, on ne peut quand même pas faire l’impasse sur le cléricalisme tout-puissant qui a marqué le Québec pendant deux siècles !

Diffus ou prégnant, le souvenir de ce contrôle social pesant aussi bien sur les hommes que sur les femmes ne s’effacera par magie. On n’a pas à revenir ici sur la collusion entre la hiérarchie catholique et le pouvoir civil pusillanime qui lui laissait toute la place pour s’occuper de santé, d’instruction, de culture et de mœurs. Dans la priest ridden society qui fut la nôtre, les signes religieux étaient marqueurs de légitimité et d’autorité, de hiérarchie et de valeurs.

Le démantèlement fulgurant du système clérical dans les années 1960 rencontra peu de résistance populaire. Les églises se vidèrent ici plus vite qu’ailleurs en Occident. Le peuple réalisait à son grand étonnement qu’il avait été beaucoup moins croyant que soumis. Les signes présumés de la foi avaient surtout été des signes de contrôle et d’obéissance. Dès lors, ce qu’il y avait d’authentiquement religieux dans notre société a noblement accepté de se faire discret dans la vie publique.

La référence à l’histoire dans ce contexte n’est pas, comme le suggère la doctorante, une quête de récits figés ou de leçons, mais un souci authentique de prendre acte du passé et de négocier de nouveaux passages.

Normand Cusson

Le 18 décembre 2018

Sur la bonne voie

Madame Nathalie Roy,

Vous êtes sur la bonne voie pour rétablir les paramètres d’application de la Charte de la langue française par un organisme comme l’Office québécois de la langue française qui ne peut prendre aucune position ferme s’il n’a pas l’assentiment et l’appui indéfectible de la ministre dont il relève. Nul ne peut nier qu’au cours des dernières années, le laxisme linguistique du gouvernement libéral a entraîné une perte de conscience linguistique non pas chez le personnel, mais chez les têtes dirigeantes de l’Office. Autrement dit, quand des études de l’Office essaient de nous faire croire que la conformité de l’affichage public est en recrudescence à Montréal, une fois que les dispositions réglementaires ont été assouplies, il faut lire les analyses de Jacques Maurais pour apprendre que rien n’est plus faux.

Évidemment, l’Office ne peut pas laver plus blanc que les ministres responsables de la Charte. C’est la raison pour laquelle, Madame la Ministre, votre sortie publique sur l’application même de la Charte de la langue française (qui n’a plus beaucoup à voir avec la loi 101 de 1977) revêt une importance capitale pour l’avenir du français au Québec, en terre d’Amérique et dans la francophonie.

Enfin, Madame la Ministre, puissiez-vous rappeler à la direction de l’Office que l’application d’une loi va bien au-delà du respect de la lettre de cette loi. En effet, une loi dont on ne sait pas respecter l’esprit perd toute son essence. Il en va ainsi lorsque l’Office triture les articles de la Charte, comme ce fut le cas au cours de la dernière année, pour avaliser la décision d’Hydro-Québec qui envoie, depuis janvier 2018, des factures unilingues anglaises à toutes les citoyennes et à tous les citoyens qui lui en font la demande.

Madame la Ministre, vous détenez les bonnes cartes et soyez assurée que la population du Québec vous suivra si vous prenez les mesures nécessaires pour faire appliquer et la lettre et l’esprit de la Charte de la langue française dans toutes les sphères socio-économiques, culturelles et politiques du Québec.

Monique Bisson

Gatineau, le 19 décembre 2018