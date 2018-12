Quoi surveiller cette fin de semaine?

Paralysie administrative aux États-Unis

Faute d’une entente sur la loi budgétaire, qui comprend une mesure controversée de 5 milliards pour le financement du mur souhaité par Donald Trump et que refusent les démocrates, les États-Unis sont conséquemment en paralysie administrative. Alors que le bras de fer se poursuivait hier, le président américain avait annoncé que ce shutdown serait long.

Plus longtemps ce blocage durera, plus les conséquences seront lourdes : quelque 800 000 fonctionnaires sont à l’arrêt (sur un total de 2,1 millions) et des services sont suspendus. Reste maintenant à savoir combien de temps mettront les membres du Congrès à s’entendre avec la Maison-Blanche.