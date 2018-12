Gérer le Fonds vert à des fins écologiques

Lettre ouverte à François Legault

D’emblée je vous avoue que je n’ai pas voté pour votre parti, mais vos premiers mois dans l’exercice du pouvoir me démontrent que vous savez être à l’écoute des citoyens et faites preuve d’ouverture d’esprit. Je veux donc partager avec vous des idées qui sont la synthèse de ma réflexion des 43 dernières années, soit depuis que je suis diplômé en écologie.

À l’ère où nous pouvons aller sur la Lune, je ne puis croire que nous ne puissions produire un véhicule électrique abordable pour la classe moyenne, soit autour de 20 000 $ ! Je vous suggère d’en donner le mandat à Hydro-Québec et à Bombardier avec obligation de résultat d’ici deux ans, quitte à ce qu’ils y consacrent un budget équivalent au salaire de deux ingénieurs chacun. Cela permettrait à Hydro-Québec d’exporter ses surplus d’électricité vers les États et provinces voisins, et à Bombardier non seulement de maintenir, mais aussi de créer une multitude d’emplois. Le Québec deviendrait ainsi un leader mondial dans la lutte contre les changements climatiques.

Il est impératif que le Fonds vert ou le fruit de toute taxe carbone soit affecté à la lutte contre les changements climatiques. Pourquoi ne pas financer ainsi la recherche en vue de la production d’un véhicule électrique ?

À ceux qui objectent que le lobby du pétrole est trop puissant, je mise sur votre détermination à faire du Québec un État indépendant, du moins économiquement, réussissant du coup à démontrer que l’écologie peut aider l’économie

Ripon, le 19 décembre 2018

Une idée de la CAQ?

J’aimerais exprimer un commentaire à Mme Marie-Andrée Chouinard qui a signé l’éditorial du 19 décembre.

Si j’adhère à l’ensemble du propos sur l’intérêt de l’outil et de la procédure annoncés hier par le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, je souhaite suggérer une correction. L’idée ne vient aucunement de la CAQ. Cette idée et cette volonté étaient déjà présentes dans les changements apportés à la Loi sur les services de garde éducatifs (projet de loi 143) sous Luc Fortin. M. Lacombe ne fait qu’y donner suite et permettre que les travaux déjà réalisés par les employés du ministère entre-temps puissent faire oeuvre utile. Loin de moi l’idée de défendre à tout prix les libéraux, ils ont fait beaucoup de ravages dans le réseau des CPE, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. On pourra toutefois saluer le choix de la CAQ de s’inscrire dans une poursuite des travaux lancés, ce qui est effectivement cohérent avec les idées avancées par elle. De plus, en dehors de leur entêtement incompréhensible dans le dossier de la maternelle 4 ans, son discours beaucoup plus respectueux à l’égard des CPE et des éducatrices est rassurant et rafraîchissant, surtout que le réseau sort blessé du règne libéral.

Enfin, je ne pourrais passer sous silence le besoin associé à cette nouvelle mesure. Le personnel des services éducatifs devra pouvoir bénéficier du temps et de l’accompagnement essentiels pour réaliser des dossiers de qualité. Les coupes des dernières années ont fait en sorte que ce sont justement les heures allouées à des travaux d’observation, de planification et de préparation de portraits des enfants à remettre aux parents, de même que les ressources humaines en soutien pédagogique, qui ont été diminuées ou carrément abolies dans plusieurs milieux.

Le 19 décembre 2018

Pétrole sale

Les cris d’orfraie des Canadiens de l’Ouest au sujet de l’expression « pétrole sale » employée par François Legault semblent bien hypocrites quand on pense au dénigrement systématique du Québec par certains d’entre eux, lequel passe comme une lettre à la poste. Monsieur Legault aurait sans doute pu être plus diplomate dans sa formulation d’une vérité partagée par le monde scientifique. Bien des journalistes n’ont pas manqué de le lui rappeler, voulant faire la leçon au « p’tit nouveau » en politique canadienne. En fait, on reproche à François Legault le manque de « vertuisme » de ses propos. Toute vérité n’est pas bonne à dire, semble-t-il.

Gatineau, le 19 décembre 2018