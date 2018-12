Le plus beau cadeau

Noël est devenu le temps des cadeaux. Et le Nouvel An, celui des résolutions. Cette année, vous pouvez faire d’une pierre plusieurs coups : cadeau, résolution, pour vos enfants et petits-enfants, de même que pour la planète tout entière. Il suffit d’aller signer, si vous ne l’avez pas déjà fait, comme plus d’un quart de million de Québécois, le Pacte pour la transition.

C’est un cadeau et une résolution qui ne vous coûteront pas un sou (en fait, ils vont peut-être même vous en faire économiser !). Mais le Pacte, ce n’est pas qu’une pétition (qu’il suffit de signer pour demander à d’autres de faire quelque chose) ; c’est plutôt un engagement personnel à faire soi-même (ou avec son conjoint, sa famille, sa classe ou son milieu de travail) un petit (ou un plus gros) quelque chose de plus que ce que vous faites déjà pour diminuer les gaz à effet de serre (GES).

Et parce que vous vous engagez vous-mêmes, en signant le Pacte, vous faites en même temps pression sur nos gouvernements pour qu’ils fassent, mieux et plus rapidement, ce qu’ils sont les seuls à pouvoir faire à leur niveau : des lois et des règlements collectifs pour diminuer les GES et éviter le pire.

Ce cadeau, vous pouvez être sûr qu’il va être apprécié longtemps, par toute votre famille, et qu’il ne sera pas retourné lors du Boxing Day, ni oublié dans un placard après quelques jours ou semaines de plaisir.

Cette résolution, vous pourrez la poursuivre bien au-delà de 2019, et vous aurez l’appui de centaines de milliers d’autres personnes pour vous encourager à la tenir.

Quel beau cadeau ce serait pour le Québec et pour notre avenir si, à l’occasion des Fêtes, nous devenions un million de Québécois à signer le Pacte !

Dominique Boisvert

Scotstown, le 18 décembre 2018

La population des Maritimes

Dans sa chronique du samedi 15 décembre dernier, M. Konrad Yakabuski affirme que les provinces maritimes du Canada « se dépeuplent à un rythme tel » qu’elles pourraient être « mises sous tutelle par Ottawa ». N’en croyant pas un mot, je suis allé aux sources. Au cours des dix dernières années, la population des quatre provinces à l’est du Québec a augmenté de 2,1 %. Cette croissance va de 1,1 % pour la Nouvelle-Écosse à 5,2 % pour l’Île-du-Prince-Édouard.

À l’évidence, on ne saurait généraliser à l’ensemble des Maritimes la perte d’un peu plus de 4000 habitants (perte de 0,005 %) subie par le Nouveau-Brunswick entre 2011 et 2016. Si l’on cherche absolument un quelconque « dépeuplement » dans les provinces maritimes, c’est du côté de Terre-Neuve-et-Labrador qu’il faudrait regarder pour la période 1991-2006 (perte de 63 000 habitants en 15 ans, soit –11,1 %). Bref, en ce qui a trait aux Maritimes, on ne saurait y voir ni un « dépeuplement » contemporain ni un « dépeuplement » récent et généralisé.

Michel Paillé, démographe

Québec, le 16 décembre 2018

Un «dossier», vraiment?

Tant mieux si des évaluations sont faites pour faire en sorte qu’arrivé à l’école, un enfant puisse bénéficier de l’aide de spécialistes pour un meilleur développement. Trop souvent le titulaire d’une classe du primaire découvre tardivement que des élèves ont des difficultés d’apprentissage ou socioaffectives nécessitant l’intervention d’un spécialiste, orthopédagogue ou autre.

Par contre, l’emploi du terme « dossier » m’inquiète. Avoir un « dossier » à partir de l’âge de quatre ou cinq ans peut conduire à certains abus. Si ce « dossier » est cumulatif, s’il est conservé et peut être consulté par n’importe qui et si son contenu comporte des éléments discriminants pour l’avenir de l’enfant, il faut mettre en question l’initiative qui, à première vue, semble intéressante. Il faudrait notamment déterminer des balises qui respectent les droits de l’enfant.

Micheline Jourdain, enseignante à la retraite

Le 18 décembre 2018