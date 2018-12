Des cœurs en or !

En 2019, j’en ai connu plusieurs qui ne comptent pas leurs heures. Courtney, Josée, Hélène, Amélie, Chantal, Jade, les deux Nathalie, Sylvie, Marie-Ève. Des préposées, infirmières, aides de service auprès d’aînés en soins de longue durée. Impossible de les nommer toutes. Je ne vous dis pas où elles travaillent, elles sauront se reconnaître. Je voudrais les remercier et leur vouer mon admiration publiquement.

Des expertes des âmes déboussolées et aidants démoralisés. Des complices qui, subtilement chaque semaine, nous enseignent comment vivre avec la maladie de l’oubli et survivre auxdites « lacunes du système ». Un sens d’observation minutieux, un tact teinté d’humour. Elles savent faire rire quand vacille l’inquiétude d’une aînée. Les mots ne suffisent pas ? Alors, c’est un câlin en mégadose. Multitâches, elles le sont résolument. Et fières de leur rôle malgré tout ce que l’on dit de mal à propos des CHSLD.

Jamais n’ont-elles laissé transparaître leur épuisement. Jamais ne les ai-je vues dépassées, mais plutôt avides de dépassement de soi. Elles me rappellent le dévouement sans bornes des enseignantes de mon enfance. Conscientes qu’on leur confie un parent, avec un brin de culpabilité, elles se veulent rassurantes en nous prouvant leur bienveillance par tant de douces paroles et de petits gestes affectueux. Ces femmes-là prennent leur temps. Rien ne semble les affoler, ni les délires ni l’agitation. Ne brusquez pas leurs aînés, voilà leur devise.

Chaque fois que je quitte l’ultime demeure de ma mère, j’ai ajouté un petit segment à un autre chapitre d’une leçon de vie. Laquelle d’entre vous nous accompagnera tout sourire en ce temps des Fêtes, peut-être son dernier ?

Montréal, le 16 décembre 2018