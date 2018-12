Proche aidance et fin de vie des aînés

Plus de 95 % des 66 000 Québécois qui décèdent annuellement sont des aînés. Ils sont aptes ou inaptes. C’est donc un dossier qui se doit d’être très, très important pour notre ministre Marguerite Blais.

Chaque décès touche de près une trentaine de personnes, quelques dizaines de proches et de bénévoles, des établissements… Environ 175 personnes décèdent chaque jour au Québec. Ainsi cela demande une immense masse de services et de soins, ainsi que l’engagement des proches de ces finissants de la vie.

L’aidé apte en fin de vie se doit de prendre soin de ses aidants, de ses proches et de ses soignants. En étant au centre des processus d’information et de décision. En étant éclairé et libre dans ses choix, en prenant bien soin de communiquer avec tous, en joignant à la parole des écrits. Parole passe, écrit demeure.

L’aidé inapte en fin de vie se doit de prendre soin de ceux qui l’accompagnent et le soignent, voilà une de ses responsabilités. En ayant désigné un mandataire, en ayant rempli et signé ses directives médicales anticipées. En sachant que c’est là un haut et noble acte d’amour et de civisme. C’est le respect de ses choix éclairés et libres qui unira proches et soignants, qui en prendra grandement soin et qui facilitera leur processus de deuil.

Yvon Bureau, travailleur social, consultant bénévole pour un mourir digne et libre et coprésident du Collectif mourir digne et libre

Québec, le 13 décembre 2018

Doublage superfétatoire

J’ai vu La favorite (The Favourite) sur grand écran à Montréal, dans sa version merveilleusement doublée en France, bien qu’il soit prévu que le film de Yorgos Lanthimos ne sorte dans ce pays qu’en février 2019. Nous avons donc fait l’économie d’un doublage québécois. Je dis bravo !

Mais la triste réalité est que les doublages français sur nos écrans se font de plus en plus rares, pour la raison que les généreux crédits d’impôt mis en place par les libéraux favorisent le doublage québécois. Il n’était pourtant pas nécessaire de doubler ici Aquaman, Les animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald et Bohemian Rhapsody, pour ne donner que trois exemples récents, puisque ces films avaient déjà été doublés en France.

L’Association nationale des doubleurs professionnels, présidée par Joey Galimi, et les 12 (!) maisons de doublage québécoises qu’elle représente sont fort heureuses de la situation, mais les millions de dollars mal dépensés pourraient être si utiles ailleurs (dans la maison Boileau, par exemple, avant qu’elle ne soit détruite).

J’invite le nouveau gouvernement de la Coalition avenir Québec et la nouvelle ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, à faire la lumière sur cette affaire de doublage superfétatoire qui a toutes les apparences d’un scandale.

Sylvio Le Blanc

Montréal, le 16 décembre 2018