La contre-productive prohibition du cannabis

Le gouvernement de François Legault veut prohiber la vente et la possession du cannabis aux jeunes adultes de 18 à 21 ans. Son porte-parole en la matière, le docteur Lionel Carmant, dit vouloir protéger la santé de ces jeunes et désire envoyer « un message fort » quant à la nocivité du cannabis. Non seulement cette interdiction sera inefficace, mais elle aura un effet contraire pour ce qui est de la santé.

Alors que le cannabis est illégal, près de 42 % des jeunes adultes de 18 à 24 ans en consomment au moins une fois par année selon une enquête de l’Institut national de santé publique du Québec menée en 2015. Qu’est-ce qui permet de croire qu’une interdiction convaincra ces jeunes de cesser de consommer ? Plusieurs continueront sans doute à s’approvisionner auprès des vendeurs illégaux.

Les produits vendus sur le marché noir ne subissent aucun contrôle de qualité. Peut-on prétendre qu’empêcher les jeunes d’acheter les produits légaux et standardisés vise la protection de leur santé ? De plus, les vendeurs illégaux du cannabis ont souvent accès à d’autres drogues. Veut-on que les jeunes soient exposés à ces produits et que certains se mettent à en consommer ?

Ne préfère-t-on pas que les jeunes soient informés des possibles méfaits du cannabis sur le fonctionnement et le développement du cerveau ? Le docteur Carmant peut-il citer un exemple où la prohibition s’est avérée supérieure à l’éducation dans le domaine de la santé publique ? Le gouvernement du Québec va-t-il enfin entendre les représentants de la Santé publique et écarter les idéologues prohibitionnistes ?

Saint-Lambert, le 10 décembre 2018

Affaire Huawei : un avant-goût donné par la Chine

La Chine a prévenu le Canada qu’il y aura des « conséquences graves » si Meng Wanzhou, la patronne du géant chinois des télécommunications Huawei, n’est pas relâchée.

Récemment, une compagnie d’aviation chinoise a haussé considérablement le prix de ses billets pour les Canadiens. La semaine dernière, des réservations de billets d’avion au prix très avantageux ont en outre été annulées pour les clients qui n’avaient pas fait de dépôt, ce qui est inhabituel. Un avant-goût de ce qui s’en vient ? La Chine fait peut-être payer les Canadiens, mais aussi ses nombreux ressortissants qui retournent dans leur pays.

Par ailleurs, la Chine s’inquiète pour la santé de Mme Meng, qui souffrirait de problèmes d’hypertension. Le journal chinois Global Times a même écrit : « Il semble que le centre de détention canadien ne lui offre pas les soins de santé appropriés. » Je suis convaincu qu’elle est mieux traitée que ne le fut Liu Xiaobo, Prix Nobel de la paix 2010, libéré conditionnellement le 26 juin 2017 pour être soigné d’un cancer du foie en phase terminale, et mort 17 jours plus tard.

Montréal, le 10 décembre 2018