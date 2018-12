Le Mondial de hockey junior à Edmonton et à Red Deer en 2021

Edmonton —Les villes d’Edmonton et Red Deer organiseront le Championnat du monde de hockey junior de 2021, a annoncé Hockey Canada jeudi. Le tournoi sera présenté en Alberta pour la première fois depuis que Calgary et Edmonton ont organisé conjointement le Championnat du monde de 2012, attirant un total de 455 342 spectateurs. La ville de Red Deer a accueilli le premier tournoi en 1995. Le Canada accueillera le Championnat du monde de hockey junior pour la 13e fois dès le 26 décembre, lorsque le tournoi se mettra en branle à Victoria et à Vancouver, en Colombie-Britannique.