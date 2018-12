Laxisme à Santé Canada

Des reportages de l’émission Enquête révèlent notamment que des Canadiennes ont développé des cancers et d’autres problèmes de santé associés à des implants mammaires approuvés par Santé Canada, certains de ces problèmes étant survenus après l’abandon d’une étude obligatoire en 2006, et ayant été cachés par la suite aux autres porteuses d’implants. Une problématique inquiétante qui révèle de la part de Santé Canada un laxisme totalement irresponsable.

Néanmoins, de son côté, la ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, affirme faire toujours confiance à Santé Canada, et ce, même après avoir vu les reportages de l’émission Enquête sur les risques associés à plusieurs dispositifs médicaux approuvés par l’agence fédérale, notamment des implants mammaires.

À titre d’exemple d’imbroglio, le vendredi 30 novembre, le site Internet de Santé Canada indiquait que 5 cas de lymphome associé aux implants avaient été diagnostiqués au pays, alors que, selon Enquête, au moins 25 Canadiennes ont développé un cancer lié à leurs implants mammaires.

La ministre fédérale de la Santé aura beau mettre en place toute une série de mesures visant une plus grande transparence de la part de Santé Canada, le laxisme totalement inacceptable de l’organisme fédéral, notamment lors de l’abandon de l’étude obligatoire en 2006, soulève une problématique inquiétante dont il est aujourd’hui redevable auprès des femmes qui ont vécu des complications des suites de leurs implants mammaires !

Henri Marineau

Québec, le 2 décembre 2018

Le fait français est incontournable

Le « We will win » de Ronald Caza lors de la manifestation franco-ontarienne a été pour moi comme un réveil nationaliste pour le Canada français d’un océan à l’autre des francophones francophiles, et nos alliés ont démontré dans une atmosphère de fête que le fait français au Canada est maintenant incontournable.

Nous devons maintenir la belle solidarité que cette crise linguistique nous a permis d’expérimenter, faire la liste de nos besoins et imposer la suite des choses. Pour ce qui est de Caza, c’est de la graine de grand politicien populiste. Quel discours inspirant pour la jeunesse francophone du pays !

Serge Landry

Gatineau, le 2 décembre 2018