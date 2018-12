Le premier ministre Legault et le pragmatisme

Le premier ministre Legault dit souvent de lui-même qu’il est pragmatique. Qu’est-ce que le pragmatisme ? Le Larousse dit que c’est une « doctrine qui prend pour critère de vérité le fait de fonctionner réellement, de réussir pratiquement ». On observe pourtant tout le contraire dans les projets de M. Legault. Il parle d’enfouir les lignes à haute tension de l’île d’Orléans alors qu’Hydro-Québec a toujours affirmé que c’était impossible. Il veut que l’âge légal pour se procurer du cannabis soit 21 ans alors que les experts lui disent que les 18-21 ans vont s’en procurer sur le marché noir et que ça nuira aux buts premiers de la légalisation, soit diminuer la consommation chez les jeunes et éradiquer le marché noir. Aussi, il n’écoute pas les experts en santé publique qui disent que c’est une mauvaise idée d’interdire le cannabis dans tous les endroits publics. Parce que, dans les faits, ça va faire en sorte que plus de gens vont devoir respirer la fumée de leur voisin de logement.

Combien d’études, dans le monde, certifient qu’augmenter la capacité routière ne donne rien à moyen terme ; les routes finissent par se congestionner quand même ? Non ! En avant toute pour le troisième lien.

Nous sommes déjà en pénurie d’enseignants et de bâtiments scolaires. Pourquoi ne pas développer la maternelle 4 ans ? Quelle bonne idée ! Monsieur Legault a toujours dit qu’il voulait avoir de meilleurs enseignants, parmi les étudiants les plus doués. Peut-on m’expliquer comment on fait ça, en contexte de pénurie… aggravée ? On n’aura tout simplement pas le choix d’accepter tout le monde.

Je vois beaucoup plus d’électoralisme que de pragmatisme dans ce nouveau gouvernement. Il ne veut pas perdre une partie importante de sa base. Il veut s’assurer de garder les électeurs pour qui l’épreuve des faits ne vaut pas grand-chose. Il veut plaire à ceux qui ont plus peur des « poteux » et des immigrants que des changements climatiques.

Daniel Landry

Le 30 novembre 2018