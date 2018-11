La flamme vacillante de l’espoir

En lisant Le Devoir vendredi matin, je rage contre l’injustice que le gouvernement Ford fait subir aux Franco-Ontariens et à tous les Franco-Canadiens.

Je rage encore contre les climatosceptiques, les lobbyistes, les promoteurs des énergies fossiles et de la croissance économique coûte que coûte.

Je rage aussi contre le cynisme de ceux qui critiquent ces autres qui agissent plutôt que de rester là à ne rien faire soi-disant parce que c’est trop tard.

Puis le texte d’Isabelle Paré, « On commence par où ? », ranime la flamme vacillante de l’espoir. Tout comme celui d’Anaïs Barbeau-Lavalette, « Le pacte des vivants ».

Touchée aussi par Fred Pellerin qui ouvre une petite porte en reprenant, Amène-toi chez nous, une chanson que Jacques Michel a écrite en 1970 : « N’oublie pas que ce sont les gouttes d’eau qui alimentent le creux des ruisseaux. »

Moi qui travaille avec les enfants, j’ai besoin d’y croire. Je me dois de réunir toutes ces petites gouttes d’eau, de devenir le ruisseau qui saura trouver la mer et peut-être la lumière…

Jasmine Dubé, auteure et directrice artistique du Théâtre Bouches Décousues

Le 16 novembre 2018

Une insulte à toute la francophonie canadienne

Je suis québécois. Depuis plus de 40 ans, je travaille souvent avec les francophonies hors Québec. Celles de l’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan et surtout de l’Acadie. Ces francophonies hors Québec inspirent et enrichissent la culture québécoise. Comme le disait si justement Victor-Lévy Beaulieu dans je ne sais plus quelle entrevue radiophonique, les batailles de toutes les francophonies nord-américaines participent du même combat.

Si parfois certains indices d’assimilation me découragent, j’ai toujours retrouvé, par exemple chez les Acadiens et les Franco-Ontariens, un dynamisme inouï et une francophonie qui s’y affirme avec originalité. J’y puise certains de mes modèles artistiques et littéraires les plus convaincants. Les Jean-Marc Dalpé, Patrice Desbiens, Gérald Leblanc, Herménégilde Chiasson, France Daigle, Georgette LeBlanc ou Serge Patrice Thibodeau sont parmi ces écrivains qui enrichissent notre américanité francophone.

Je suis peut-être québécois, mais je peux m’enorgueillir d’être l’arrière-petit-fils de Zotique Mageau, député libéral de Sturgeon Falls de 1911 à 1926, qui défendit bec et ongles les droits des Franco-Ontariens. C’est donc comme une claque sur la gueule que je reçois personnellement cette scandaleuse décision du gouvernement de Doug Ford d’abandonner le projet de l’Université de l’Ontario français. Ce désengagement de ce parti nouvellement élu est une insulte non seulement à la francophonie ontarienne, mais à celle de tout le Canada français et à celle du Québec.

Encore une fois, la francophonie canadienne fait face à l’hypocrisie assimilatrice canadienne. Chaque nouveau coup bas des représentants de la culture dominante anglophone me rappelle de mauvais souvenirs et me rend plus indépendantiste que jamais. Cette nouvelle blessure remet en perspective le nationalisme québécois et réactualise radicalement le projet de transformation du Québec en nation.

Louis-Dominique Lavigne, codirecteur artistique du Théâtre de Quartier

Le 17 novembre 2018