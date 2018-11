Hommage à M. Cyrille Deshaies

M. Cyrille Deshaies, récemment décédé à l’âge de 108 ans, fut un personnage marquant d’une période méconnue de notre histoire sociale en tant que précurseur du virage scolaire lié à notre Révolution tranquille. Il s’était d’abord consacré, à titre de frère enseignant (1926 à 1965), à la formation des jeunes dans les écoles de quartiers de Québec (là où la communauté de Frères des écoles chrétiennes était très engagée). Après avoir été sécularisé, il a poursuivi ses études pour devenir responsable de la formation des maîtres, d’abord dans une École normale à Québec (institution visant la formation des jeunes enseignants), ensuite, à l’Université Laval pour travailler à la création de l’École de pédagogie. Poursuivant dans son élan de bâtisseur, il fut cofondadeur de l’Académie de Québec, devenue plus tard en 1967, le Cégep de Sainte-Foy.

Après toutes ces années dévolues à plusieurs autres tâches de nature éducative, il est devenu conseiller à la CEQ (Centrale de l’enseignement du Québec). Il a terminé sa carrière à l’AREQ comme rédacteur de la revue Quoi de neuf ? Ceux et celles qui ont connu M. Deshaies peuvent témoigner de la puissance de sa pensée et de son étonnante liberté d’esprit. Doté d’une énergie rare, il a pleinement assumé la mutation religieuse et scolaire qui a transformé son époque. Humaniste engagé, il fut toujours habité par l’amour de la connaissance et la passion de l’enseignement. Peut-être est-ce cela qui lui a permis de garder jusqu’à toute fin sa lucidité proverbiale. On lui doit un devoir de mémoire.

Claude Poulin

Québec, le 9 novembre 2018

Allez-vous signer le Pacte ?

Les changements climatiques commencent à nous rejoindre : sécheresses, inondations, incendies de forêt, érosion des berges du Saint-Laurent, etc. Les canicules mortelles de cet été nous l’ont aussi rappelé. Il est urgent d’agir si nous voulons éviter le pire : le secrétaire général des Nations unies disait en septembre qu’il ne nous reste que deux ans pour changer de cap ! Allons-nous rester là, sans rien faire, sous prétexte d’impuissance, à attendre la catastrophe ?

Nous avons maintenant un moyen concret d’agir : le Pacte pour la transition. Initiative de la société civile lancée par le metteur en scène Dominic Champagne et quelques centaines de personnalités et de scientifiques québécois, ce Pacte est plus qu’une pétition ; c’est un engagement personnel et collectif, pris par les signataires, de faire chacun les gestes que nous pouvons faire, dans notre quotidien, pour réduire notre impact sur la planète (transport, alimentation, chauffage, consommation, déchets, plastique, etc.). Et parce que la somme de tous nos gestes individuels ne suffira pas pour gagner ce combat contre les changements climatiques, le Pacte exige aussi de nos gouvernements qu’ils prennent les mesures politiques et collectives urgentes qui sont indispensables pour éviter le pire.

Les avantages du Pacte sont évidents : il mobilise les citoyens autour d’une grande corvée commune (il est toujours plus facile d’agir quand on sait qu’on n’est pas seul dans son coin) ET il fait pression sur les décideurs (politiques et économiques) pour qu’ils agissent aussi à leur niveau. On sort de l’attentisme, où chacun se dit « J’agirai quand les autres auront commencé », pour se mettre tout de suite au travail et affirmer, publiquement par le Pacte, « Je m’engage à agir dès maintenant et, par ce geste, je pousse nos gouvernements à agir à leur tour ». Comme dit le Pacte, il est temps de passer « de la parole aux actes ».

En moins de trois jours, 150 000 personnes ont signé le Pacte. Les auteurs de l’initiative espèrent un million de signatures. Nous sommes 8,6 millions de Québécois. Allez-vous signer le Pacte ?

Dominique Boisvert

Scotstown, le 11 novembre 2018