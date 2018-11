En sol québécois

En 1989, j’ai croisé Bernard Landry tout près de l’UQAM. Je le connaissais déjà depuis nos études doctorales à Paris. Je n’ai pas pu m’empêcher de l’arrêter pour lui dire combien j’avais apprécié ce qu’il venait de dire lors d’une interview à une chaîne de Radio-Canada. C’était dans le contexte des débats qui ont précédé la commission Bélanger-Campeau. À un journaliste qui lui demandait ce qui définit un ou une Québécois(e), il avait répondu « est Québécois celui qui habite en sol québécois ». C’est cette phrase qui m’a décidée à me rallier au Parti québécois. J’ai par la suite gagné sa confiance lors de ma nomination à un des postes les plus difficiles de la diplomatie québécoise, la représentation du Québec à Washington durant la période référendaire de 1995. Près de trente ans plus tard, nous sommes bien loin de la représentation de l’identité québécoise désignant tous ceux qui résident en sol québécois. Il m’arrive de me demander si aujourd’hui, devant un certain discours issu d’un nationalisme conservateur, je trouverais encore ce motif fondamental pour soutenir l’objectif de souveraineté, ce « nous » désignant tous les résidents du Québec. Bernard Landry a été un bâtisseur et un modèle pour les souverainistes. Marcher dans ses pas et ne pas tergiverser sur l’identité québécoise est une condition de réussite de l’objectif que nous poursuivons.

6 novembre 2018

Lettre à la gouverneure générale du Canada

La Citadelle de Québec est le lieu d’hébergement du Royal 22e Régiment dont vous êtes la commandante en chef et aussi celui de votre deuxième résidence au Canada. Depuis l’an 2000, des travaux de restauration des murs de la Citadelle érigés entre 1820 et 1832 sont devenus nécessaires et furent réalisés sous la surveillance de Parcs Canada et de la Défense nationale, qui ont toujours été respectueux des devis dressés par les architectes et les ingénieurs concernant les propriétés physiques et esthétiques de la pierre de remplacement et en conformité avec la règle de l’art en restauration patrimoniale qui est d’utiliser la pierre d’origine, le grès de Sillery, amplement disponible dans les carrières de la région de Québec. Cette règle est clairement décrite à la page 213 dans le document fédéral du BEEFP (Bureau d’examen des édifices fédéraux du patrimoine).

Un nouveau chantier sera ouvert prochainement pour restaurer les murs du Bastion du roi, à courte distance de votre deuxième résidence, et les devis dressés par des professionnels ont été envoyés aux soumissionnaires. Surprise, voilà que la Défense nationale a choisi un soumissionnaire qui utilisera la pierre américaine Bluestone, qui ne respecte pas les propriétés physiques des devis. De plus, sa couleur bleu pâle est fortement contrastante avec le vert de la pierre d’origine, le grès vert de Sillery.

La Défense nationale doit renoncer à l’usage de cette pierre Bluestone, non conforme aux devis, incompatible pour être mise en contact avec le grès vert de Sillery à cause de son fort coefficient d’absorption d’eau, des cycles gel/dégel de notre environnement, et une couleur qui affecte l’apparence esthétique de ce monument patrimonial faisant partie du Vieux-Québec, site du patrimoine mondial de l’UNESCO.

La Défense nationale doit respecter la règle qui consiste à utiliser la pierre d’origine afin d’assurer la préservation de l’intégrité du patrimoine militaire de la Citadelle de Québec. Il faut agir pour éviter que ces travaux de restauration avec une pierre américaine non conforme se réalisent sur le lieu de votre résidence à Québec.

Québec, le 7 novembre 2018