Ottawa se basera sur le panier de consommation pour mesurer la pauvreté

Ottawa — Le gouvernement fédéral utilise maintenant le panier de consommation pour mesurer « le seuil officiel de la pauvreté » au pays au lieu du seuil de faible revenu parce que « c’est la mesure qui parle le plus aux Canadiens », selon le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos. En vertu de cette mesure élaborée par Statistique Canada dans les années 1990, une famille ou une personne est considérée comme vivant dans la pauvreté si elle ne peut se permettre un panier de biens et de services de base. Un projet de loi déposé mardi définirait des cibles pour réduire la pauvreté de 20 % d’ici 2020 et de 50 % d’ici 2030 par rapport au taux de 2015.