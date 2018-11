Ceci n’est pas un exercice

Fidèles à nous-mêmes, nous retournons tranquillement dans notre léthargie rythmée par notre travail, la routine, nos divertissements et surtout la fraîcheur de l’automne. Et pourtant, la sonnette d’alarme a bel et bien été tirée. Tous les indicateurs pointent dans la même direction, tous les scientifiques ou, en tout cas, une bonne majorité, l’affirment maintenant avec force. Nous devons agir tout de suite, pas demain, pas l’an prochain, tout de suite. Il est temps, aujourd’hui, de faire face à notre nouvelle réalité et de s’armer de courage et de persévérance. C’est notre devoir le plus sacré.

Nous devons tous ensemble et, je le répète, tous ensemble, mener ce combat titanesque qui est là devant nous. Tous ensemble, nous devons le gagner, car sinon c’est tous ensemble que nous allons perdre. Tout perdre. Il n’est pas trop tard. La lutte sera bien difficile et nous devrons sacrifier beaucoup de ce confort qui nous est cher. Ce confort est insoutenable et la majorité des Terriens n’y ont pas accès. Nous devons exiger de nos gouvernants des actions concrètes, immédiates et audacieuses. Nous devons entreprendre la décroissance de notre mode vie et accepter dès maintenant que notre existence ne puisse plus être ce qu’elle était. C’est ce prix que nous devons payer si nous voulons avoir le privilège de voir grandir nos enfants dans un monde potable.

Il paraît que devant le péril et le danger imminent, l’esprit humain est capable d’accomplir des miracles. Prouvons-le, car l’imminence du danger est prouvée. Debout. Et marchons nombreux le 10 novembre à 14 h. Exigeons un changement radical. Maintenant.

Sébastien Dodge, citoyen

Montréal, le 31 octobre 2018

Churchill Falls

Je viens de lire le résumé de la décision de la Cour suprême concernant la nième poursuite de Terre-Neuve contre Hydro-Québec. Je comprends très bien la frustration des gens de Terre-Neuve qui doit se comparer à la nôtre lors de la décision du conseil privé de Londres concernant la frontière du Labrador, décision rendue en 1927.

Ne serait-il pas temps de régler honorablement ces deux contentieux par une ronde de négociation? La conjoncture pourrait jouer en notre faveur. Terre-Neuve est en mauvaise posture financière avec son projet de barrage de Muskrat Falls, dont les coûts sont ruineux pour cette province. Il ne s’agit pas de profiter de la situation, mais de proposer une entente sinon cordiale, à tout le moins honnête et tenant compte des réclamations de chacune des parties.

Comme dirait un certain général de Gaulle, vaste programme, mais sait-on jamais.

Jacques Bélanger

Brossard, le 2 novembre 2018

Séance gratuite avec une voyante

Est-ce que vous recevez régulièrement tout comme moi des appels téléphoniques pour vous dire que vous avez gagné, sans avoir participé à quelque concours que ce soit, une séance gratuite avec une voyante ?

Chaque fois que je reçois cette offre, je réponds à la dame qui m’annonce la bonne nouvelle que, si sa voyante est une vraie voyante, elle aurait bien vu que cette offre ne m’intéresse aucunement et qu’il est inutile de me l’offrir. En général, la personne raccroche tout de suite…

Pierre Lincourt

Chicoutimi, le 1er novembre 2018