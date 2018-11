Décrucifier la laïcité

Monsieur Legault,

C’est en vous entendant trancher que le crucifix était là, à l’Assemblée nationale, pour y rester que j’ai eu envie de vous écrire.

Je vous regarde aller depuis votre élection. Je vous écoute. Sans être de votre chapelle idéologique, vous m’étonnez. Oui oui, vous m’étonnez positivement. Vous me paraissez sincère, droit, humain et d’une rafraîchissante modestie, ce qui nous change agréablement de la condescendance mortifère de votre prédécesseur. Vous savez, vous lui êtes nettement supérieur en matière d’intelligence émotionnelle.

Et puis, vous avez nommé Mathieu Lacombe, un homme qui fut durant son enfance trimballé de centre d’accueil en centre d’accueil, au poste de ministre de la Famille, Danielle McCann, une femme ayant une formation de travailleuse sociale, au ministère de la Santé, Jean-Francois Roberge, un enseignant par vocation, aux commandes du ministère de l’Éducation.

J’aime cela. J’ai aimé ce que j’ai entendu lorsque ces personnes ont parlé de leur vision politique et sociale ainsi que de leur manière de vouloir changer les choses, les humaniser.

De plus, je suis en grande partie d’accord avec vous sur la question de la laïcité et j’applaudis à votre volonté manifeste de maintenir votre cap. Cette longue mise en contexte pour vous dire : « Monsieur le Premier Ministre, pour l’amour de Dieu, décrochez ! » Décrochez le crucifix !

Soyez conséquent avec votre intention de dissocier nettement l’État et les religions. Mais d’abord et surtout, soyez conséquent avec l’histoire du Québec.

Jésus de Nazareth, mort cloué sur une croix, n’est pour rien dans notre héritage politique. Il n’a rien à voir avec notre patrimoine historique, qu’il ne symbolise en aucune façon. Sa présence au Salon bleu de l’Assemblée nationale est un paralogisme tout droit sorti d’un épisode obscurantiste de notre cheminement national et collectif. Faut-il être colonisé dans l’âme pour s’accrocher à un « symbole » associé à un chapitre aussi sombre de note devenir collectif ? J’espère bien que non.

Et puis, a-t-on déjà vu, depuis le début de la colonie jusqu’à ce jour, des Canayens ou plus tard des Québécois envoyés à la crucifixion ? Question loufoque, pensez-vous ? Pas tant que cela.

S’il nous faut, par esprit romanesque ou chevaleresque, un martyr condamné à mort, peint ou sculpté au terme de son exécution, pour témoigner de notre passé, nul ne serait plus représentatif que l’un des 12 apôtres pendus au Pied du courant en 1838 et 1839.

Vivement la personnification d’un de Lorimier sur l’échafaud au Salon bleu de l’Assemblée nationale, là où s’est joué, se joue et se jouera la destinée, glorieuse ou funeste, de notre continuance et de notre survivance.

Le 1er novembre 2018

Des enseignants exceptionnels

En ces temps où les enseignants et les écoles sont souvent sévèrement critiqués, j’aimerais témoigner du travail fait par le personnel enseignant de deux écoles, dont on peut regarder le déroulement de leurs activités actuellement à la télévision. À Télé-Québec, la série s’appelle 180 jours. On y suit les activités du personnel et des élèves dans une grande école secondaire de la Rive-Sud (école Gérard Filion). À TV5, dans deux écoles de Montréal (Lucien-Pagé et Bedford), on voit évoluer des enfants immigrants récemment arrivés en classe d’accueil de français.

Bravo et merci à tous ceux qui ont eu l’idée de produire ces émissions ! Et bravo et merci aussi à tous ces enseignants exceptionnels, qui se donnent corps et âme pour nos enfants !

Montréal, le 30 octobre 2018